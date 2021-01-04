نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب قيمة الدفعة 38 من شهر يناير وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن استقبال طلبات الاعتراض للدفعة الجديدة شهر يناير الجاري 2021م، ولذلك تم الإعلان عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الاستحقاق من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالسعودية، لذلك زادت محركات جوجل في الفترة الأخيرة عن طريقة تقديم طلب اعتراض على الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين، ولذلك أكد حساب المواطن على أن يمكن التقديم أو رفع طلب اعتراضه علي الدعم المادي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص حساب المواطن، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم حالات الدفع ومصطلحات تظهر على برنامج حساب المواطن، وسوف نقوم بنشر موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص.

حالات الدفع ومصطلحات تظهر على برنامج حساب المواطن :

١.حد الاعفاء من التناقض :

تم الإعلان على أن حد الأعفاء من التناقض يقوم بتوضيح قيمة معينة لاجمالي دخل الأسرة، وعند تجاوزه يبدأ التناقض في قيمة الدعم المالي الكامل للمواطن المستفيد.

٢. الحد المانع من الدعم :

حيث أن الحد المانع من الدعم، يحكم على الأسرة أنها غير مستحقة لصرف الدعم المادي، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الحالة تجاوز إجمالي دخل الأسرة له.

٣. الاستحقاق الفعلي :

ومن الجدير بالذكر أن الاستحقاق الفعلي يقوم بتحديد المبلغ الشهري الفعلي، لكي مستفيد من الدعم المادي المستحق من برنامج حساب المواطن.

٤. الأهلية و الاستحقاق :

يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم يجري مراجعة كل شهر لكي يتم معرفة حالة المستفيد من الدعم المادي المخصص.

موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين :

أن برنامج حساب المواطن أعلن عن بدء إيداع مبالغ الدعم للمواطنين المستفيدين والمستحقين في الحساب البنكي لكل من المستفيدين تحصلوا على الدعم في الدفعة الجديدة يوم الأحد القادم الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ م، ولذلك تم الايضاح على أن إيداع الدعم للطلبات المكتملة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن يتم إيداع مبلغ الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للدعم المادي قد وصل إلى 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم، ومن الجدير بالذكر أن قد وصل قيمة إجمالي المبالغ المستحق إيداعها لدفعة شهر يناير الجاري 2021م وصل إلى حوالي 1.9 مليار سعودي.

شروط صدور نتائج الأهلية حساب المواطن :

يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم أن يملك الجنسية السعودية. إذا كان المواطن ابن أو زوجة أو زوج أو ابنه غير سعودية في هذه الحالة لا يمكن صرف الدعم المادي. يجب على المستفيد أن يملك بطاقة التنقل. يجب على من الدعم أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية. لا بد من عدم وجود المواطن السعودي المتقدم في أحد دار الإيواء التابعة للحكومة السعودية. يجب على المستفيد أن لا يمكث أكثر من 90 يوماً خارج المملكة العربية السعودية. يجب على المستفيد أن يكون بياناته المسجلة متفقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

خطوات إضافة المستفيد للتابع في الدعم المخصص :

يجب على رب الأسرة المستفيد من الدعم الدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. يجب على المستفيد بعد ذلك الدخول على قائمة تفاصيل الطلب الخاصة بالإضافة. يجب على المستفيد النقر على “اختيار بيانات التابعين”. يجب على المستفيد الضغط على “إضافة تابع”. ثم بعد ذلك يجب على رب الأسرة إضافة جميع بيانات التابعين في حساب المواطن.

نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة :

تم الإعلان من قبل حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر عن طريقة حل مشكلة صدور نتيجة الأهلية غير مؤهل، حيث أن برنامج حساب المواطن أعلن عن القيام بتحديث وتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة، لكي يتم حل هذه المشكلة وسوف تظهر نتيجة عدم الأهلية للمواطنين السعوديين.