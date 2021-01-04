نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على برنامج صغار مربي الماشية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج صغار مربي الماشية، قامت الوزارة بتخصيص منصة لدعم صغار مربي الماشية في المملكة العربية السعودية لتشجيعهم وأيضًا من أجل الاستعلام عن مواعيد إعانة الماشية برقم الهوية الوطنية لذلك لابد من تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، وفي هذا المقال نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة ببرنامج صغار مربي الماشية.

خطوات تحديث بيانات صغار مربي الماشية

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة البيئة، ثم النقر على طلب الخدمة بعد ذلك يتم كتابة البيانات إسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم النقر على تسجيل الدخول واختر برنامج دعم صغار مربي الماشية أو الإعانات الزراعية أو أي برنامج تريد تحديث بياناته، وقم بخطوة تحديث البيانات الشخصية لك علمًا بأن تكلفة هذه الخدمة مجانية والمدة الزمنية لإنجاز العمل 60 يوم ومن نفس الموقع بإمكانك حساب قيمة الدعم المقدم من حاسبة قيمة الدعم.

كيفية التسجيل في برنامج دعم المواشي لعام 1443 هجريًا

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة، ثم النقر على طلب الخدمة وبعدها يتم النقر على مستخدم جديد، وقم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واختيار قطاع الأفراد، ويجب الموافقة على الشروط ثم النقر على التسجيل، بعد ذلك سيصلك رسالة على الجوال بها كود التفعيل اكتبها في خانة التحقق من رقم الجوال وبذلك تكون قد سجلت في برنامج دعم المواشي وحدثت بيانات دعم الماشية لعام 1443 هجريًا.

وبإمكانك تحديث بيانات دعم المواشي لعام 1443 هجريًا من خلال الموقع الرسمي لدعم صغار مربي الماشية، ثم تسجيل جديد والبداية في تسجيل البيانات الشخصية واختيار برنامج دعم مربي صغار الماشية، والنقر على طلب الخدمة لتحديث بياناتك في الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج.

شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية ويكون من صغار مربي الماشية وألا يكون موظف بالقطاع الخاص أو العام أو سجين، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عام وأن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية، كما يجب أن يلتزم المستفيد بالشروط الصحية التي اعتمدتها الوزارة ويكون لديه حساب بنكي مسجل في البوابة الإلكترونية، ثم يرفع الطلب على البوابة الإلكترونية، وأن يكون مقيم بصفة دائمة في المملكة السعودية.