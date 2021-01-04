نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38.. شروط حساب المواطن للاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن 38، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد يخاف المواطنين بسببها من حدوث أي بلبلة أو تأخير في صرف الدفعة وخاصة ونحن في بداية العام الجديد 2021، وقد أكدت وزارة المالية والحكومة السعودية حدوث أي تغيرات في مواعيد الصرف والإيداع في حساب المواطن ويسعى حساب المواطن إلي تحسين مستوى الدخل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والقضاء على الفقر في المملكة العربية السعودية وهذا في ظل رؤية 2030 ومن خلال السطور القادمة سنوفر لكم جميع المعلومات اللازمة بموعد الصرف والإيداع الخاص بحساب المواطن الدفعة 38 والشروط الجديدة للاستحقاق.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38:

يوفر حساب المواطن مصدر دخل شهري للموطنين في المملكة العربية السعودية لذلك فهو يعتبر شئ أساسي للمواطن السعودي حيث انه يساعد في تلبية احتياجات الأسرة ويوفر لهم حياة كريمة ولذلك زاد البحث على الأنترنت هذه الأيام عن موعد الإيداع والصرف للدفعه الجديدة وسوف يتم صرف حساب المواطن للدفعة 38 لشهر يناير يوم 10 يناير 2021 وهو اليوم الرسمي من كل شهر لعمل الإيداع والسحب لجميع المستفيدين.

شروط استحقاق حساب المواطن للدفعة 39 :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن اصل سعودي

دعم حساب المواطن يشمل الفئات الأكثر استحقاقا

يقبل حساب المواطن التقديم من المرأة السعودية المطلقة والأرملة

يشمل حساب المواطن ذو الإعاقات الغير قادرين على العمل والذي لا يوجد لهم مصدر دخل أو مصدر رزق اخر

لا يسمح بالتقدم لمن يملكون سجل تجاري

لا يسمح بالتقدم ويعتبر مرفوض رفض تام لمن قام بالتقدم والاستفادة من منظومة دعم اخرى

كيفية التسجيل في حساب المواطن :