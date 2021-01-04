نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي 1442 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان راتب الضمان الاجتماعي يترقبه الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية، بعد أن نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت، مما يؤكد موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، والقيام بوضع الحسابات البنكية، وقامت الوزارة بتحديث بيانات المستفيدين وبيانات الأفراد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من أجل أن تضمن لهم صرف المعاش للدفعة الجديدة، ومنحت الحكومة المنحة لعدد كبير من المواطنين والأسر الفقيرة ومحدود الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، والأيتام والأرامل والمطلقات، وهذا يعتبر نوع من المساعدة من الحكومة لهذه الفئات، وتوفر الدولة جدول زمني يتمكن منه المستفيد معرفة موعد صرف الرواتب للضمان الاجتماعي شهرياً.

موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان

استهدفت الحكومة السعودية بعض الحالات المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منها الآتي:

الأسر الفقيرة ومن هم أشد حاجة لدخل شهري يساعدهم على توفير احتياجاتهم اليومية. كبار السن للجنسين السيدات والرجال والغير قادرين على العمل. من يعاني من أي عجز لا يمكنه من القيام بأي وظيفة ولا يدخل له أي عائد. الأرامل التي تعول أيتام، والمطلقة التي تعول أبنائها. أسر مدمنين المخدرات. أسر المهجورة أسر المفقود.

ومن المؤكد أنه قد تم إيداع راتب الضمان الاجتماعي، وبإمكانهم صرفهم وشراء ما يحتاجونه من مستلزمات.

راتب الضمان الاجتماعي

سوف يتم إرسال رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة لكافة المستفيدين من خلال هيئة الضمان الاجتماعي، على أن يتم ذلك كل أول شهر هجري، طبقاً للخطة وآلية قامت وزارة الموارد والتنمية البشرية بوضعها، والتي يترقبها كافة المواطنين، للدفعة الجديدة، والتي يتم صرفها بداً من اليوم العاشر بالشهر الميلادي، والراتب يختلف بصرف مبلغ مالي شهرياً على حسب عدد أفراد المقيمين في الأسرة.