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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن للدورة 38 دفعة شهر يناير 2021 وصدور نتائج الأهلية: حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي لدأ في شهر ديسمبر 2017، وكان هدف البرنامج الرئيسي تخفيف الأعباء علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وأصدرت المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها وتخفيف الأعباء عنهم.

موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر يناير الدورة 38

يترقب المواطنون السعوديين عند كل أول شهر ميلادي موعد صرف حساب المواطن وإذا كان مطلوب تحديث للبيانات أو شروط جديدة، حيث أن ميعاد نزول حساب المواطن يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وأذا جاء يوم الجمعة فسيكون نزول حساب المواطن يوم الخميس، وأذا جاء يوم السبت فسيكون صرف حساب المواطن يوم الأحد لأن يوم الجمعة والسبت أجازة ولا يوجد فيهم عمل.

صدور نتائج الأهلية للدورة 38 لحساب المواطن

أعلن حساب المواطن عبر صفحتة الرسمية علي موقع تويتر عن صدور نتائج الأهلية لحساب المواطن للدورة 38 دفعة شهر يناير، وأضاف حساب المواطن في تغريدة علي موقع تويتر أنة للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وضعت المملكة العربية السعودية شروطاً للتسجيل في حساب المواطن للمستهدفين والحصول علي الدعم، وجاءت الشروط التي وضعتها كالتالي:

أن تكون الأسرة سعودية. السعودي الغير متزوج. الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل. الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الإجتماعي. الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل. أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي. الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة للأطفال. زوجة المواطن السعودي.

حاسبة حساب المواطن

يوفر برنامج حساب المواطن آلة حاسبة داخل موقع البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، لإمكانية حساب قيمة الدعم التي سوف يحصل عليها المستفيد، ويمكن للمستفيدين من الدعم إحتساب قيمة الدعم بشكل تقديري، وتعتمد حسبة حساب المواطن علي عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، حيث أنة يتم التحقق من الدخل عبر آلية معينة لجمع البيانات ليتم مقارنتها بعد ذلك بما تم الإفصاح عنة، وحيث أن حاسبة حساب المواطن تتيح إمكانية معرفة قيمة الدعم المستحق عند صدور نتائج الأهلية وعرض نتائجها، وحيث أنة يمكن معرفة الإستحقاق من عدم الإستحقاق ومعرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال حاسبة المواطن فقط، وذلك من خلال ملء ابحقول والبيانات المطلوبة لظهور النتيجة، وحيث أن حاسبة المواطن التقديرية تختصر الكثير من الوقت والجهد علي المواطن المستفيد من جهة والأطراف القائمة علي البرنامج من جهة أخري.

شروط التسجيل في حساب المواطن

توجد بعض الشروط والمتطلبات التي لابد أن يحضرها المواطن المستفيد من حساب المواطن وهي كالأتي:

الهوية الوطنية وكارت العائلة. معلومات عن العمل والراتب. معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة. الإفصاح عن دخل الزوجة إذا كان لها دخل. بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص. رقم الأيبان وعلي أن يكون الحساب البنكي نشط. أن يكون راتب المواطن أقل من عشرون ألفاً.

شروط الأهلية والإستحقاق للإستفادة من حساب المواطن