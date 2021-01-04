نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 حيث أن برنامج حساب المواطن من برامج الدعم التي حققت نجاح وإقبال الكثير من المواطنين السعوديين من أجل الاستفادة من الدعم المالي، التي قد تم الإعلان عنها منذ سنوات عديدة في المملكة، والهدف وراء ذلك هو أن تمد يد العون للمواطن وتخفف عنه غلاء الأسعار وضغوطات الحياة المادية، وخصوصاً الأسر الفقيرة ومحدود الدخل، وكان هذا الهدف من إنشاء برنامج حساب المواطن، وبسبب ما تتعرض له كافة دول العالم في هذه الأيام جراء فيرس كورونا المستجد تسبب في خسائر كثيرة، وتدهور الحالة الاقتصادية بها، اهتمت الحكومة السعودية أن تضع رابط معين لكي يتمكن المواطنين من القيام بمهام التسجيل في الدعم وهذا ما نتعرف عليه اليوم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

مواطنين ومواطنات في المملكة العربية السعودية ينتظرون الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف منحة حساب المواطن للدفعة الجديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخاص ببرنامج حساب المواطن، وبإمكان جميع المتقدمين الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن من أجل التأكد من أنه من المستفيدين أم لا، مع العلم أنه قد تم غلق البوابة ولن يتمكن المواطنين من القيام باستقبال أي طلبات جديدة، وحتى وقتتا هذا لن تستطيع أن تقوم بتحديد أي موعد للقيام بفتح باب التسجيل، ولكن سوف يتم صرف المنحة بدأً من يوم العاشر من شهر يناير للعام 2021 الميلادي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة.

وأهاب كافة المقدمين بضرورة الدخول عبر هذا الرابط للقيام بتحديث كافة البيانات الخاصة بطلباتهم لكل من أنطبق عليه الشروط وأصبح من مستحقين الحصول على الدعم.