نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مواطن موعد صرف الدفعة رقم سبعة وثلاثون لفئات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن يقرر الإعلان عن موعد صرف الدفعة رقم سبعة وثلاثون للفئات التي تستفيد من الإعلان وتقرر موعد الدفعة للأشخاص الذين سيستفيدون من ذلك وهم الذين كملت طلباتهم وانطبقت عليهم الشروط و موعد حساب مواطن سيكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي و أذا تصادف بأن اليوم يأتي في يوم جمعة يتم تقديمه ليوم آخر كما تم التصريح كم باقي لحساب مواطن كدفعات نقدية وتم أقرار ذلك مؤخراً بعدد من الضوابط الموضوعة والشروط من الجهات المسئولة علي من هم يستحقون الصرف ويتم تسجيل حساب مواطن للفئات الجديدة التي ستستفاد أيضاً وتحديد الحدود الأعلى لقيمة الاستحقاق كما تم التصريح من الجهات المعنية عن حاسبة حساب المواطن وطريقة الحساب وكيفية إتمامها لجميع الفئات المستحقة لهذه الدفعة المقررة .

حساب مواطن والضوابط الخاصة بالحساب الموضوعة من قبل الجهات المعنية :-

كان الحساب في الفترة الأخيرة قام بوضع مجموعة من الضوابط الجديدة التي كان هدفها هي أن تشمل الفرد الذي يكون مستقل جاء من هذه التعديلات الجديدة هو أن يلتزم كافة الأفراد المستقلين أن يضيفوا البيانات التي تثبت أنهم أشخاص مستقلين بالفعل في المسكن الخاص بهم وهذا ينطبق علي أي شخص قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أو زيادة عن ذلك العمر وذلك الأثبات يتم بأحد هذه الطرق الآتية عقد إيجار يكون موحد من المنصة إيجار أو صك يدل علي ملكية السكن أو مشهد يدل علي إثبات السكن الجامعي أو أي معهد أو حتي الكليات العسكرية وهذا يكون الشرط الأساسي الذي بناءً عليه يستمر الدعم وفيما يكون في هذا السياق تم وضع مهلة محددة من الجهات المعنية للتعديل أو الإضافة لكافة المستندات المطلوبة لكي يكون هناك ضمان للاستمرار في صرف الدعم .

حساب مواطن والشروط الموضوعة التي تثبت أهلية الاستحقاق للدعم من حساب المواطن :-

الشروط التي تم وضعها لأهلية الشخص المستحق أن يكون الشخص الذي سجل بياناته سعودي الجنسية ويتم استثناء الابن أو الابنة للمواطنة السعودية وأيضاً الزوج أو الزوجة غير السعوديين الذين يحملون بطاقات التنقل . يكون المستفيد من الدعم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم ولا يكون مقيم خارجها لأكثر من تسعون يوماً خلال الأشهر الإثني عشر الماضية . يكون الشخص المستفيد غير متواجد في أحد دور الخاصة بالإيواء للجهات الحكومية أو في السجون ويتم التوافق بين كل من بيانات الجهات التي يكون لها ذات العلاقة . يتم اعتماد المعايير الموضوعة للاستحقاق علي الإجمالي الخاص للأسرة الواحدة لدخلها وعدد الأفراد في الأسرة وأعمارهم أيضاً إذا ما كانوا أكبر من سن الثمانية عشر أو أقل .

كم باقي لحساب مواطن وتواريخ الاستحقاق علي فترات مختلفة للصرف :-

موعد حساب مواطن الأول يتم صرفه في الخامس من يناير الجاري لعام 2021 والموافق يوم الثلاثاء .

الموعد الثاني تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق العاشر من فبراير لعام 2021 .

الموعد الثالث تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق العاشر من مارس لعام 2021 .

الموعد الرابع تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أبريل لعام 2021 .

الموعد الخامس تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو لعام 2021 .

الموعد السادس تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق العاشر من يونيو لعام 2021 .

الموعد السابع تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق العاشر من يوليو لعام 2021 .

الموعد الثامن تقرر أن يكون يوم الثلاثاء العاشر من أغسطس لعام 2021 .

تصريحات المسئولين فيما يخص المتوسط الخاص بالدعم لكل أسرة مستحقة للدعم :-

تم التصريح من الجهات المعنية إلي أنه من المقرر أن تكون النسبة التي سوف تكون مستفيدة من برنامج الدعم نسبة تصل إلي خمس وسبعون في المائة كما بلغ العدد الخاص بمن هم مسئولون عن أسرهم إلي عدد مليوني مسئول يشكلون نسبة 92 في المائة ونسبة الإناث المسئولات عن أسرهم كانت نسبتهم 7 في المائة كما أن النسبة الخاصة بالسيدات المستقلات وصل لنسبة 42 في المائة كل هذه التصريحات من قبل المسئولين كانت تخص الدفعة السابقة لموعد هذا الإعلان كما سيتم الإعلان عن الإحصائيات والمستفيدين من البرنامج سواء كانوا مسئولين عن أسر أو أشخاص مستقلين سيتم الإعلان عنهم بشكل تفصيل عن كل دفعه لكل موعد مقرر عاليه .

حساب مواطن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه من الحكومة السعودية لتستهدف الفئات المستحقة والتي من الواجب دعمها كان يشغل فكر الدولة بأن تقوم برعاية هذه الفئات والتي ينطبق عليها الشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية وكان هذا أحد البرامج الموضوعة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج 2030 للارتقاء بكافة المستويات المعيشية وأيضاً الخدمية .