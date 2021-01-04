نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حساب المواطن صرف الدفعة رقم سبعة وثلاثون لفئات المستفيدين و شروط الأهلية لحساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد حساب المواطن وشروط الأهلية في المملكة العربية السعودية ، يساعد الأسر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المنافع الاقتصادية، حتى لا يتعرض بعض الأسر إلى أعباء يصعب السيطرة عليها، يقوم الحساب بتوجيه المنافع التابعة للحكومة إلى فئات الشعب التي تستحق وإرسال الدعم لهم نقدي للاستفادة أكثر.

موعد حساب المواطن في المملكة العربية السعودية وشروط الأهلية

أطلقت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن الذي سيوفر شبكة أمان اجتماعية لحماية المواطنين الأقل دخل بدلا من النظام الحالي لدعم الأسعار للأغنياء أكثر من محدودي الدخل.

الذي سيوفر شبكة أمان اجتماعية الأقل دخل بدلا من النظام الحالي لدعم الأسعار للأغنياء أكثر من محدودي الدخل. سوف يتم تحديد المبالغ لكل فئة وفقا لمراجعة عامة تأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك، ومستويات أسعار الطاقة.

وجاء تفسير مراحل تخفيض الدعم واضحا.

في العام 2018 ثبات الأسعار بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة.

في عام 2019 قد ثبتت زيادة أسعار المياه، مرورا بعام 2020 الذي شهد ربط المنتجات بالأسعار العالمية.

يهدف موعد حساب المواطن في المملكة العربية السعودية إلى مساعدة الفئات الفقيرة المتضررة والتي يتم صرف المبلغ يوم 10 من كل شهر.

خطوات معرفة موعد حساب المواطن

كيف يتوزع الدعم على المواطنين السعوديين؟

كان من الضروري تصنيف المواطنين إلى خمسة شرائح وفقا للدخل الشهري للحصول على الدعم النقدي، حيث إن المواطنون من أصحاب الدخل المنخفض والدخل المنخفض العالي يحصلون على تعويض بنسبة 100٪.

أما ذو الدخل المتوسط يحصلون على تعويض 75٪.

المواطنون ذوي الدخل المتوسط العالي يحصلون على دعما 50٪.

المواطنون الذين يملكون دخل عالي لا يحصلون على دعم من حساب المواطن.

على سبيل المثال إذا كانت العائلة مكونة من 6 أفراد تحصل علي بدلا بقيمة 1200 ريال إذا كانت من ذوي الدخل المنخفض والمنخفض العالي.

ويحصل ذوي الدخل المتوسط والمتوسط العالي على ١٠٠٠ ريال .

من هم الأشخاص المستفيدين من حساب المواطن الدفعة

أولاً يجب أن تكون الأسرة المقدمة سعودية الأصل .

الزوجة المقدمة لحساب المواطن يجب أن تكون متزوجة من رجل سعودي .

المساعدة المادية يمكن أن يحصل عليها الرجل الغير متزوج .

الشخص الحامل لبطاقة التنقل داخل المملكة العربية السعودية له الحق في الحصول على حساب المواطن اذا كان في حاجة الى المساعدة .

ما هي المعايير والشروط للحصول على الدعم النقدي

المعايير والشروط واضحة وهي:

أن يكون سعودي.

يجب أن يكون مقيم في المملكة.

ارتباط أفراد العائلة المستفيدون بقرابة الدرجة الأولى.

كيف تحصل على الدعم النقدي؟

فتح حساب المواطن الموحد في شهر فبراير.

في شهر فبراير. التقديم ببيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

تفعيل الأسعار الجديدة للطاقة.

ما هي المبادئ العامة التي بني عليها حساب المواطن

حماية ذوي الدخل المنخفض من الآثار المحتملة للإصلاحات.

احتساب البدل بناء على مستويات الاستهلاك.

العدل في تقديم البدل لكل أسرة حسب عدد الأفراد.

صرف البدل قبل تطبيق إصلاحات هيكلية تمس حقوقهم.

يساهم حساب المواطن في تقدم نقداً لكي تشجعهم على الموازنة

أهداف إنشاء الحساب

يتم إنشاء نظام عالي الكفاءة لاستفادة المواطنين من المنافع الحكومية، ويتم إرسال الدعم الكامل إلى المواطنين الأكثر احتياجا للمال.

من المنافع الحكومية، ويتم إرسال الدعم الكامل إلى المواطنين الأكثر احتياجا للمال. يهدف الحساب أيضاً إلى إرسال الدعم إلى المواطنين محدودي الدخل ، الذين بحاجة إلي زيادة مستوى المعيشة لديهم ، ووضع الدعم على الأطعمة والمياه وغيرها من مستلزمات الحياة.

الإصلاحات الجديدة في موعد حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تنصح بها المؤسسات الدولية منذ وقت طويل للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الميزانية ولكن أسعار الطاقة مستمرة داخل المملكة ، ولن يحدث لمواطنون أي تضرر ولن يصطدم بأي أعباء إضافية.