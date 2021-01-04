موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442 | كم باقي علي موعد الضمان الاجتماعي

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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين وقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن التزامها بصرف راتب الضمان الاجتماعي لكل الأشخاص المستفيدة منه أثناء شهر يونيو 2021 الموافق شهر شوال لعام 1442 هجري، بحيث أن يتم صرف الراتب بالمواعيد التي تم تحديدها في السابق على حسب الجدول الزمني لصرف تلك الرواتب التابعة للضمان الاجتماعي في السعودية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442

تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية عن صرف راتب الضمان الاجتماعي لمجموعة كبيرة من المواطنين ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويكون هذا كنوع من المساعدات الحكومية التي خصصتها الدولة لهذه الفئات حتى يحصلون على حياة كريمة، حيث الحكومة عملت على توفير جدول زمني حتى يتمكن المستفيد عن طريقة التعرف على المواعيد المحددة لصرف رواتب الضمان الاجتماعي كل شهر على حدة.

ومن أهم الفئات التي يمكنها الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة العربية السعودية الآتي:

الأشخاص الذين يعانون من العجز المؤقت أو الدائم.

كل شخص بلغ عمر الشيخوخة سواء من الإناث أو الذكور.

الأسرة التي لا يوجد من يعولها والتي تضم المطلقة بأبنائها والأرملة وأيتماها، وأهل الغائبين والمفقودين والأسرة المعلقة.

زوجة الرجل المدمن على المخدرات تستفيد من راتب الضمان الاجتماعي.

كم يبلغ راتب الضمان الاجتماعي الجديد

راتب الضمان الاجتماعي يكون هو عبارة عن مبلغ مالي يصرف شهرياً لكافة الأسر والأشخاص المستفيدين منه بالمملكة العربية السعودية، كما أن المصادر الخاصة برواتب الضمان الاجتماعي هي الزكاة من السعودية، ويتم صرف تلك الرواتب لكل من ينطبق عليه شروط الضمان الاجتماعي.

وتختلف قيمة الرواتب على حسب عدد أفراد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتم احتساب راتب الضمان الاجتماعي الجديدة بالطريقة الآتية:

إذا كان المستفيد من راتب الضمان شخص واحد فقط لا غير فيمكن أن يصل الراتب لحوالي 1000 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى الأسر التي تضم شخصين فتصل قيمة الراتب لحوالي 1285 ريال سعودي.

والأسر التي تضم 3 أشخاص فيكون راتبها حوالي 1570 ريال سعودي.

والأسر التي تكون مكونة من 4 أفراد يكون راتبها 1855 ريال سعودي تقريباً.

والأسر المكونة من 5 أفراد تحصل على راتب الضمان الاجتماعي بقيمة 2140 ريال سعودي تقريباً.

أما الأسر التي تتكون من 6 أشخاص يحصلون على راتب بقيمة 2420 ريال سعودي.

موعد راتب الضمان الاجتماعي الجديد

أعلت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يونيو 2021 لكافة المستفيدين من الضمان بجميع أرجاء السعودية العربية، وجاءت مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد بالشكل الآتي:

تتم عملية إيداع رواتب الضمان الاجتماعي في يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2021 الموافق اليوم الأول من شهر ذو القعدة 1442.

تفاصيل أكثر عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442

حرصنا من خلال موقعنا هذا أن نرصد لكم اهم تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يقوم بالبحث عنها العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن وزارة العمل بالسعودية قد طالبت سابقاً القيام بتحديث بيانات المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة، وأهم تحديث بيانات الضمان الجديد ما يلي:

الباب الأول الأهداف والتعريفات