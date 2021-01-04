موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2021 جمادى الاولى 1442 الدفعة 38

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يُعد من أكثر الأمور التي تهم كافة المستفيدين من هذا البرنامَج المُقدم من حكومة المملكة العربية السُّعُودية في صورة مساعدات مالية إلى فئات مُحددة من أبناء الوطن؛ وذلك من أجل السيطرة على أي تأثيرات اقتصادية تنتج عن الوضع الراهن داخل المملكة عبر مساعدة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ويتطلع المواطنين إلى موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن شهريًا؛ ولذلك سوف يتناول هذا المقال على ثقفني توضيح موعد صرف دفعة حساب المواطن الجديدة شهر جُمادى الأولى من العام الجاري 1442 هـ بوضوح.

برنامج حساب المواطن

إن برنامَج حساب المواطن؛ وبالإنجليزية Citizen account هو عبارة عن برنامَج تقديم مساعدات مالية إلى المواطنين تم إطلاقه منذ بضعة سنوات ؛ لكيلا يتأثر المواطنون من محدودي الدخل وكذلك أصحاب الدخل المتوسط من الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تقوم بها المملكة، ومن ثم؛ وضع مجموعة من الشروط الاستحقاق هذه المساعدات المالية، مثل أهمية أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومستحقًا على المستوى المادي للحصول على هذه المساعدات، فضلًا عن ضرورة الاستقلالية في سكن خاص من أجل استحقاق هذه الدفعات.

موعد صرف حساب المواطن 1442

يُذكر أن موعد صرف دفعات حساب المواطن ثابت في كل شهر ميلادي؛ حيث يُوافق دائمًا اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يُصادف هذا اليوم إجازة عمل أو إجازة رسمية بالدولة؛ حيث يتم إرجاء موعد صرف الدفعة في هذه الحالة ليوم آخر، ولكن بوجه عام ؛ فإن موعد صرف الدفعة يُوافق يوم (10)، بينما يختلف موعد صرف دفعة حساب المواطن من شهر هجري إلى آخر.

موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2021

تم الإعلان مؤخرًا عن مَوْعِد صرف دفعة حساب المواطن لهذا الشهر أي شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجديد 2021 م لتكون تحديدًا في يوم الأحد الموافق 10-1-2021م ؛ حيث سوف يتم إيداع الدفعة في حسابات المواطنين البنكية، وفور الانتهاء من إيداع جميع الدفعات للمستحقين وأصحاب الأهلية؛ سوف يكون في مقدور المستفيدين البَدْء في صرف قيمة المساعدة المالية الخاصة بكل منهم عبر الحساب البنكي خاصتهم أيضًا.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري جُمادى الأولى 1442

أما موعد صرف حساب المواطن بالهجري وهي رَقْم (38) المُقدمة من حساب المواطن لهذا الشهر وفقًا للتاريخ الهجري فسوف تكون في يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر جُمادى الأولى أي في يوم 26-5-1442 هـ، وسوف يكون في مقدور المواطنين الاستعلام عن الدفعات في الحسابات البنكية خاصهم فور إيداع الدفعة الجديدة، ومن ثم البَدْء في الصرف مباشرةً.

رابط حساب المواطن للاستعلام عن الأهلية للدفعة 38

أعلن مصدرَا مسؤوًلا عن أنه في إمكان المواطنين البَدْء في الاستعلام عن أهليتهم واستحقاقهم للدفعة الجديدة من حساب المواطن الخاصة بشهر يناير من العام الجاري 2021م وذلك من خلال الرابط الرسمي لـِ بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث يُمكن إجراء استعلام حساب المواطن برقم الهُوِيَّة عبر الولوج إلى الموقع وتسجيل الدخول وإدخال رَقْم الهُوِيَّة للمستعلم، ومن ثم؛ سوف تظهر مدى أهلية المستخدم للحصول على الدفعة من عدمه إلى جانب توضيح أسباب عدم الأهلية إن وُجدت بالتفصيل.

رقم حساب المواطن للشكاوي 1442

يُذكر أن القائمين على برنامَج حساب المواطن يحرصون دائمًا على توفير عدة نِقَاط اتصال كما هو الحال في نموذج تقديم شكوى بر صوتك مسموع، فضلًا عن قيام البرنامَج بتوفير رَقْم حساب المواطن للشكاوى المجاني وهو رَقْم (19912) الذي يُمكن للمواطنين التواصل من خلاله مع الدعم الفني للبرنامج والحصول على الاستفسارات حول الدفعات أو عرض المشكلات والشكاوى أيضًا، ويُذكر أن هذا الرَّقْم يعمل على مدار اليوم في المواعيد التالية:

بداية من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 8.30 ص حتى الساعة 10.0 م بتوقيت مكة المكرمة.

في يومي الجمعة والسبت؛ مواعيد العمل تكن: من 1.00 م وحتى 11.00 م بتوقيت مكة المكرمة.

وبذلك يكون قد تم توضيح موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2021 ووفق التاريخ الهجري أيضًا جُمادى الأولى من عام 1442هـ وذلك فيما يخص الدفعة 38 مع توضيح كيفية الاستعلام عن الدفعات ومعرفة مدى أهلية الحصول على الدفعة وغيرهم من المعلومات الأخرى وثيقة الصلة بهذا الأمر.