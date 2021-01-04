نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2021 للفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي من أهم المواضيع التي تشغل محركات البحث داخل المملكة العربية السعودية في هذه الفترة من كل شهر حيث يتابع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي كل ما هو جديد ويخص موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر خدمة معاش الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وهي عبارة عن مبالغ مالية يتم صرفها للمستفيدين الذين ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة حيث يحق الانتفاع بهذة الخدمة للسعوديين المقيمين إقامة دائمة في المملكة وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط الموجودة في نظام الضمان الأجتماعي، ويستثني من شرط الجنسية المرأة الأجنبية التي تزوجت من سعودي أو أرملة المواطن السعودى التي لها أولاد منة كما يستثني أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبى.

الفئات المستحقة لصرف راتب الضمان الاجتماعي

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد بعض الفئات التي يمكن أن تستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي ومن خلال موقع ثقفنى في هذا المقال سوف تتعرف عزيزي القارئ على تلك الفئات المستحقة لصرف راتب الضمان الاجتماعي.

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي للشخص الذي بلغ سن الستين وليس له عائل أو مصدر عيش أو عاجز عن العمل سواء كان ذكر أو أنثى. تصرف المبالغ المالية للمطلقة وأبنائها. الأسرة التي يغيب عنها عائلها أو المفقود. الأسرة المهجورة أو المعلقة. يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المدمن على المخدرات. يمكن الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي للمرأة التي بلا عائل وتشمل الأرملة والمطلقة والمهجورة والمعلقة وزوجة المدمن وزوجة الغائب أو المفقود. يمكن للأيتام وتشمل يتيم متوفي الأب أو يتيمة متوفي الأب كذلك يتيم مجهول الأب أو الأبوين الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي.

راتب الضمان الاجتماعي

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة معينة لراتب الضمان الاجتماعي والذى يتم صرف للفئات المستحقة وذلك وفقاً لعدد أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على قيمة راتب الضمان الاجتماعي التي حددته الوزارة.

إذا كان الشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي منفرداََ فيمكن أن يصل قيمة الراتب إلى 1000 ريال سعودي.

في حالة الأسرة المكونة من شخصين يمكن أن يصل قيمة الراتب إلى 1285 ريال سعودي.

للأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص تصل قيمة الراتب إلى 1570 ريال سعودي.

إذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أشخاص تصل قيمة الراتب إلى 1855 ريال سعودي.

في حال إذا كان عدد أفراد الأسرة خمسة أشخاص يمكن أن يصل الراتب إلى 2140 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ستة أشخاص يمكن أن تصل قيمة راتب الضمان الاجتماعي إلى 2420 ريال سعودي.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

لقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بخدمة معاش الضمان الاجتماعي في الحساب البنكى الخاص بالمستفيدين والذى قد تم تسجيلة من قبل الأشخاص التي تتوافر فيهم شروط الاستحقاق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك خلال النصف الأول من كل شهر هجري خلال أيام العمل الرسمية،فإذا كان تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الجمعة يتم ايداع المبالغ المالية يوم الخميس أما إذا كان موعد صرف الراتب يوم السبت يتم إيداع المبالغ المالية يوم الأحد وذلك لأن يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية، أما عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الأول 1442 فأنه سوف يتم يوم الخميس 1442/06/01 والموافق يوم 2021/01/14م.