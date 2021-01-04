نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حافز 1442 و تسجيل حافز الجديد عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حافز 1442 برنامج دعم التوظيف الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات، حيث يقدم برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل راتب شهري للباحثين عن العمل سواء حديثي التخرج من الجامعات أو خريجي الثانوية وأيضا ممن اضطروا لترك عملهم سواء كان بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي بشرط ألا يكونوا من مستحقي راتب الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك يقدم برنامج حافز دعم للباحثي عن الوظيفة من خلال خدمات دعم التدريب والتوظيف بتزويد الباحثين بالمهارات اللازمة للانضمام إلى سوق العمل وتقديم إعلانات العمل المناسبة لمؤهل وخبرات الباحثين عن العمل من المواطنين السعوديين بكل سهولة ويسر.

موعد صرف حافز 1442 لشهر جمادى الأول

يتم صرف راتب حافز من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف كل شهر ودائما ما يكون في الثلث الأخير من الشهر الهجري وفي بداية كل شهر ميلادي، ويتم تأجيل صرف راتب حافز لمدة يوم إذا صدر موعد استحقاق حافز برنامج دعم التوظيف يوم السبت لأنه عطلة البنوك فيصرف بيوم الأحد، وإذا صدر راتب حافز يوم الجمعة يتم تقديمه يوم ليستحق الصرف يوم الخميس، وبالنسبة إلى موعد صرف راتب حافز لشهر جمادى الأول 1442 فيتم إيداع الراتب في يوم الثلاثاء الخامس من يناير 2021 الموافق 21 جمادي الأول 1442.

شروط استحقاق دعم حافز للبحث عن العمل

حتي يتم قبول الطلب في حافز للحصول على الاستحقاق النقدي الشهري الذي يقدمه البرنامج من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف يجب توافر بعض الشروط لدى المتقدمين للتأكد من أهلية الاستحقاق النقدي للمتقدم وتتلخص تلك الشروط في الآتي:

أن يكون الباحث عن العمل سعودي الجنسية أو من أم سعودية أن يكون مقيم في المملكة لمدة لاتقل عن 10 أشهر خلال الإثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب ألا يقل عمره عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام ألا يكون المتقدم موظف أو عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص أن يكون المتقدم قادرا على العمل ألا يكون من مستحقي المعاش التقاعدي ألا يكون المتقدم طالبا أو متدربا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب ألا يكون لدى المتقدم أي نشاط تجاري ألا يكون مستحق لأي تعويض ضد التعطل عن العمل ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له

كيفية تسجيل الباحثين عن العمل في برنامج دعم التوظيف

بخطوات بسيطة للغاية يستطيع الباحث عن العمل التسجيل في برنامج حافز برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات من خلال بوابة طاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ومن خلال الفيديو التالي في ثوان معدودة يمكنك من خلال حسابك عبر بوابة طاقات التسجيل للبحث عن العمل من خلال وضع السيرة الذاتية والبحث عن العمل والتسجيل في برنامج التدريب أيضا.

حالات الإقصاء من برنامج حافز

من أجل الاستفادة ببرنامج حافز والحصول على الدعم الشهري لمدة عام كامل يجب الالتزام بقضاء فترة التدريب وبعض الالتزامات الأخرى التي يحددها البرنامج حتي لا تتعرض للمخالفات أو الإقصاء كإجراء نهائي وذلك لضمان التعامل بجدية مع البرنامج وتحقيق الاستفادة القصوى للشباب والمتقدمين للاستحقاق المالي.

مميزات برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

يقدم برنامج حافز لدعم الشباب الخريجين الباحثين عن العمل مبلغ 2000 ريال شهريا لمدة أثنى عشر شهرا كحد أقصى حتي يتم إيجاد عمل مناسب وذلك عقب مرور مدة 6 أشهر على التخرج سواء من الجامعة أو الثانوية، أما حافز صعوبة الحصول على عمل فيقدم مبلغ 1500 ريال شهريا لمدة 4 أشهر هجرية تبدأ من تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم، مبلغ 1250 ريال شهريا لمدة 4 أشهر هجرية تبدأ من فترة انتهاء الأربع أشهر الأولي المذكورة سابقا، وأخيرا مبلغ 1000 ريال شهريا لمدة 4 أشهر هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الأربع أشهر الثانية المذكورة سابقا.