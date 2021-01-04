‏‎‎ لاتكن إصدار ثاني …خليك نسخة أصلية

لُكل منا اتجاهات مختلفة في الطرح والتفكير والاهتمامات، فحذارِ أن تُقلد الآخرين , كُن دائماً الإصدار الأول من نفسك , ولاتُكن الإصدار الثاني من أحد آخر كما يقول جودي جارلاند , أعطي عقلك الباطن صورة ذهنية واقعية لاتجاهاتك , فكر بمنطقية , بعيداً عن أي اتجاه يُلوح أمامك , كُن كلاكيت آخر له رسمة وإشارة معينة فدماغ الإنسان يتكون من نحو 100 مليار خلية عصبية, تتشابك تلك الخلايا ببعضها البعض مكونة نحو 100 مليون مليون عصبون , وتبلغ مقاييس الخلية العصبية نحو 05 و0 مليمتر, وتتجدد الخلايا العصبية بمعدل 300 مليون في الدقيقة الواحدة تستبدل كل منها خلية عصبية أخرى مستهلكة فسبحان الخالق العظيم .

استنتج وحلل التفاصيل واجعل من كُل خلية قابلية للتطوير والتفعيل , واختر أيٌّ من النسخ أنت، لا تحاول تقليد الأخرين في إصدارتهم ونسخهم فهم لدية حاسة ثامنة بتفكيرهم النمطي ولهم ديناميكية وكنترول يتأقلمون مع جميع النسخ الأصلية بعيداً عن التقليد، واطرح على نفسك بعض الأسئلة، وأحظى بثقة هذا الإصدار من التجاذب الإلكتروني بجعلها كلمات تشفيرية وكود دخولها ” ما الذي يميزني في إصداري عن غيري ” وباسوردها ” نتقبل أي شيء تكلفنا به الظروف ” وكلمة الاستعادة ” أرفضُ أي تجربة فاشلة .

خُذ مثالاً على ذلك لطير الغراب في ذكائه الخارق، وهو أحد الطيور الجارحة التي ذكرها القران الكريم وقصته المشهورة، وأن الإنسان تعلم منه الدفن، فالغراب إذن تميز عن باقي الطيور وأصبح له إصدارً خاصً، بل أن الدراسات العلمية مازالت تبحث في سلوكه حتى الآن ويُتوقع أنه أذكى الحيوانات إطلاقاً، والدليل أن الغربان تنجذبُ نحو الأشياء اللامعة والملونة مثل الإكسسوارات والمصوغات الذهبية والفضية التي وجدت في أعشاشها، لم يُكن تقليداً بل اتبعت سلوكاً جديداُ لها.

ومن المعروف أن المٌقلد لشيء ما فإنه في الحقيقة والأصل خاطئ في نظره وتأمله ولا رأي له، وبالعامية مع الخيل يا شقرى , فمثلاً في المجال الصحفي بحكم الاختصاص , المقلد ينشرُ كل ما يرسل أو يقال دون تروٍ أو تثبت أو تأكد ٍ من مصدر الخبر بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي , ولأنه أعمى ولا يدرك ما يدور حوله , وثقته بنفسه مهزوزة لا يستخلص الحقائق أو يهتم بها .

واختم بمقولة لابن خلدون بقوله ” أن المغلوب مُولعٌ بتقليد الغالب ” فاصنع لك معرفة وإنجازاً وتقدماً .

عماد الصاعدي

رئيس التحرير