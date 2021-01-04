نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن للدفعة 38 | الاستعلام عن نتائج الأهلية شهر جمادي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن من أهم الموضوعات والقضايا الحيوية الآن في السعودية حيث يبحث العديد من المستفيدين لدى دعم حساب المواطن على موعد إيداع الدفعة 38 بالمملكة في شهر جمادي الأول عام ١٤٤٢ هجرياً حيث تختلف من شهر إلى أخر بسبب الاجازات والعطلات الرسمية ولكن في المعتاد يتم صرفها بصفة دورية ومستمرة للمستفيدين منها كدعم لهم في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا وتصرف للأسر محدودة أو معدومة الدخل طبقاً للشروط والاحكام المطلوبة لدى برنامج حساب المواطن التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ولكن الوزارة تقدم أيضاً خدمات عديدة بالمملكة فهي المسؤولة على صرف الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة وغيرها من الخدمات التي تفيد المواطن السعودي بالمملكة ولكن لن يحصل عليها أي مستفيد من تلك الخدمات إلا إذا تم تطبيق الشروط الواجبة عبر وزارة العمل حتى تصل الخدمة لمن يستحق من المواطنين بالمملكة العربية السعودية

شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن في السعودية

يتم الحصول على دعم حساب المواطن بالسعودية بعد تطبيق كافة الشروط والاحكام المطلوبة للحصول عليها كما يلي

المسجل في دعم حساب المواطن سعودي الجنسية وذلك ماعدا الابن أو إبنة الجنسية الغير سعودية وزوج أو زوجة إمرأة غير حاصلة على الجنسية السعودية فقط لا غير

حاملي بطاقة التنقل بالمملكة للحصول على حساب المواطن

أن يكون المستفيد من حساب المواطن مقيم بشكل مستمر ودائم بالسعودية لمدة عام ولم يسافر لمدة ثلاثة شهور على الأقل خارج المملكة

أن يكون المستفيد قد سجل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة في دعم حساب المواطن بشرط أن يكون المستفيد ليس عليه أحكام أو في السجن السعودي

برنامج حساب المواطن يعتمد على معايير نتائج الأهلية وتشمل دخل الأسرة الشهري وعدد أفراد الأسرة وسن المعالين الذين ليس لهم دخل ثابت إذا كانوا هم أكبر أو أقل من 18 سنة

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 في المملكة العربية السعودية

يتم صرف دعم برنامج حساب المواطن في السعودية بشكل دوري ومنتظم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن يختلف موعده من شهر لشهر أخر بسبب الاجازات والعطلات الرسمية والأعياد الدينية في السعودية فإذا توافق المعاد مع يوم أجازة بالمملكة يتم صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة في يوم قبله أو يوم بعده وسوف يتم صرف الدفعة 38 في يوم الأحد الموافق 26 من شهر جمادي الأول عام 1442 هجرياً والموافق يوم 10 من شهر يناير لعام 2021 ميلادي داخل أراضي السعودية

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة 38 في المملكة العربية السعودية

اليكم خطوات الاستعلام عن برنامج دعم حساب المواطن الدفعة 38 كما يلي

يتم الحصول على نتائج الأهلية لدى برنامج حساب المواطن من خلال الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن عام 1442

أختيار من القائمة خدمة طلب الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن والضغط عليها

كتابة البيانات المطلوبة مع تسجيل رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي ورمز التحقيق بالمملكة

الضغط على الاستعلام وسوف يظهر نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة 38

طريقة تقديم شكاوي على برنامج دعم حساب المواطن بالسعودية

أتاح برنامج حساب المواطن لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة العملاء برقم الموحد الثابت 19921 للرد على شكاوي المواطنين السعوديين والرد أيضاً على طالبات التقديم في دعم حساب المواطن بالسعودية ويتم الرد على تلك الشكاوي والإقتراحات في أوقات العمل الرسمية بالمملكة العربية السعودية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً وتلك الخدمة مجانية مقدمة لخدمة المجتمع السعودي بالمملكة