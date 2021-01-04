نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن استعلام المساعدة المقطوعة بواسطة رقم الطلب ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن المساعدة المقطوعة أحد أكثر المواضيع اهتماما بالنسبة للمواطنين السعوديين المنتظرين موعد صرف المساعدة المقطوعة ، حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات المقطوعة للأسر الفقيرة ذات الدخل الضعيف أو معدومي الدخل، كما يقدم هذا المعاش للأرامل و المطلقات وأصحاب الدخل الضعيف، نظراً لغلاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة لهم، ويبحث المواطنون السعوديون عن مواعيد استلام مقطوعة الضمان لعام 1442، ولذلك في مقالنا هذا سنوضح لكم رابط معرفة تفاصيل المساعدة وكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب الخاص بالمواطن المستحق، ومعرفة آخر التطورات الخاصة بالمقطوعة وكذلك معرفة أسماء المستفيدين من هذه المساعدات.

استعلام المساعدة المقطوعة ١٤٤٢ برقم الطلب

لكي يقوم المواطن السعودي بالاستعلام عن معاش وزارة التضامن الاجتماعي عليه اتباع الآتي:

يجب عليه الدخول أولاً إلى بوابة وزارة الموارد البشرية

ثم الضغط على كلمة استعلام عن حالة الطلب

وبعد ذلك يجب كتابة رقم الطلب

ثم النقر على استعلام

أو عن طريق التحدث إلى خدمة العملاء على الرقم “19911” والاستعلام من خلالهم.

كيف استعلم عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

قامت خدمة العملاء التي خصصتها الوزارة بالرد على تساؤلات العديد من المواطنين السعوديين عن تاريخ صرف المساعدة المقطوعة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وكان رد خدمة العملاء واضحاً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تحدد الموعد بعد، ولكي يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومعرفة أسما أحد المستفيدين منها يجب اتباع الآتي:

أولاً يجب الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط الموجود في الفقرة السابقة

الضغط على كلمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ثانياً يجب كتابة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك

وبعد ذلك يجب كتابة الرمز المرئي والتأكد من صحته.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على المواطنين المستحقين لمنحة وزارة التضامن الاجتماعي المسماة بمعاش المساعدة المقطوعة، تحديث بياناتهم الشخصية عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفق ما أكدته الوزارة، حتى لا يتم استبعاد أي شخص من معاش المقطوعة ويبدأ في تكرار الإجراءات مرة ثانية من جديد ويتم إلغاء التسجيل القديم تلقائياً.

ما هي شروط الحصول على مقطوعة الضمان السعودية

هناك مجموعة لا بأس بها من الشروط والتي يجب إتمامها، حتى يستطيع المواطن السعودي الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي وهي:

لكي تتحصل على المساعدة المقطوعة يجب أن يكون عمرك على الأقل 35 ربيعا يُلزم المتقدم بأن يقوم بإثبات أن أُسرته بحاجة للمساعدة المقطوعة فعلياً كما أن من أحد الشروط أن لا يتجاوز معاش الشخص الحد المانع لصرف المقطوعة يتم الحصول على مقطوعة الضمان كل سنة مرة واحدة وتأتي بحد أعلى 30,000 ريال سعودي يتم تحديد كم المساعدة المقطوعة بالتناسب مع الدخل الشهري الكامل للأسرة التي ترغب بالحصول على الضمان الاجتماعي.

آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي