نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاريح السفر لأفراد الأسرة على منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة أحد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية على منصة أبشر، بحيث يمكن لأي مواطن بالمملكة العربية السعودية من خلال تلك الخدمة، إصدار أو إلغاء تصاريح السفر لأي فرد من أفراد أسرته، بشكل إلكتروني، والخدمة متاحة للمواطنين ممن لديهم حسابات مفعلة على منصة أبشر، باتباع الخطوات البسيطة التي سنقوم بعرضها لكم.

تصاريح السفر لأفراد الأسرة

يمكن للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، إصدار تصاريح السفر لأي من أفراد الأسرة، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية على منصة أبشر:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر.

قم بالنقر على خيار “أبشر للأفراد”.

قم بالنقر على خدمات أفراد الأسرة.

قم بالنقر على خدمات.

قم بالنقر على تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

قم بإكمال الخدمات المطلوبة حسب الخدمة التي ترغب بالوصول إليها.

شروط الخدمة

تتيح منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين إمكانية الوصول للخدمة بكل سهولة والاستفادة منها، مع مراعاة توفر الشروط التالية:

يجب أن يكون فرد الأسرة الذي ترغب بإصدار التصريح أو إلغاؤه من أجله يحمل جواز سفر أو هوية وطنية. يجب أن يكون مدة صلاحية جواز السفر الذي يحمله الفرد، تساوي مدة انتهاء تصريح السفر. في حالة قام المستفيد بإصدار التصريح على الهوية الوطنية، يجب أن تتساوى مدة صلاحية الهوية مع مدة التصريح. في حالة تسجيل مرافقين مع الجواز، يمكن أن يقوم المصرح له باختيار أي منهم لإصدار تصريح له برفقة صاحب الجواز الأساسي. عند الرغبة في إصدار تصريح جديد، وكان للمتقدم تصريح قديم، يجب في تلك الحالة أن يتم إلغاء التصريح القديم. في حالة وجود مرافقين على الجواز، فإنه تنطبق عليهم نفس الشروط المطبقة على صاحب الجواز، ولكن لا يمكن للمرافق السفر بدون صاحب الجواز. بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر ساري، فإنه لا يمكن إصدار تصريح سفر لهم بخلاف دول الخليج فقط. بالنسبة لتصريحات السفر التي يتم إصدارها على الهوية الوطنية، فهي تسمح بالسفر لدول مجلس التعاون الخليجي فقط. الخدمة متاحة لأفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.

يرجى العلم أنه في حالة إلغاء تصريح السفر لصاحب الجواز الأساسي، فإنه يتم بشكل آلي إلغاء تصاريح السفر الخاصة بالمرافقين.