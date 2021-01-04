نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دفعات الضمان الاجتماعي 2021 /1442 من وزارة العمل للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة، إعانة مالية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة بالسعودية، يتم صرف المساعدة المقطوعة بناء على شروط ومعايير يتم وقعها بمعرفت الوزارة، فمن يتطابق عليه تلك الشروط فقط سيحصل على تلك المساعدة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

إليكم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي 2021:

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون عمره لا يتخطى 35 عام. يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. يكون من ذوي الدخل المنخفض. لا يوجد سجل تجاري بأسمه. ألا يكون من المشمولين فى معاش الضمان الاجتماعي. يمتلك حساب بنكي لتحويل الدفعات عليه.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1442

السيدة المطلقة.

السيدة الأرملة.

أم الأيتام.

أسر السجناء.

الأسر التي بدون عائل.

أسر محدودي الدخل.

صرف دفعات الضمان الاجتماعي 2021/1442

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على صرف دفعات الضمان الاجتماعي بشكل سنوي أو نصف سنوي، وذلك بناء على الحالة الاقتصادية للمملكة، وأكدت على مواصلتها لجهود صرف دفعات الدعم لمستحقيه ولمن يتطابق عليهم الشروط والمعايير.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونياً

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي التي تم تخصصها فى كل منطقة، وأيضاً يمكن الاستعلام من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل وتسجيل البيانات الشخصية، وكتابة رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم ليتم تقديم المعلومات الخاصة بموعد صرف المساعدة المقطوعة له بكل سهولة ويسر.

المساعدة المقطوعة وتعليق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة الجديدة التي سيتم تطبيقها على المملكة والتي تتعلق بصرف ضمان المساعدة المقطوعة للمستفيدين ذلك ضمن رؤية المملكة 2030

طريقة التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 2021 بالسعودية

سنقدم لكم الخطوات التي يجب إتباعها لتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 2021، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على المساعدة المقطوعة. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على تسجيل الطلب الخاص بك. سوف تنتقل لصفحة جديدة تؤكد على إتمام عملية التسجيل بنجاح الآن.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم أخر وأهم التطورات الخاصة بمساعدة الضمان الاجتماعي وموعد صرف الدفعات لعام 2021/1442 بالسعودية.