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عمر شويل - جدة كم يستغرق الرد على طلب زيارة عائلية عبر وزارة الخارجية السعودية هو ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين بالمملكة. وذلك بعد أن أتاحت الوزارة إمكانية الحصول على خدمة طلب تأشيرة عائلية محددة بمدة زمنية لأحد الأقارب من المواطنين المغتربين المقيمين بالسعودية. حيث يسمح الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية اتمام طلب زيارة عائلية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى عبر النت. وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تحرص الحكومة السعودية على اتمام الخدمات الكترونيا، للحفاظ على سلامة المواطنين.

كم يستغرق الرد على طلب الزيارة العائلية

بعد تقديم طلب زيارة عائلية يجن الانتظار بين يوم إلى ثلاثة أيام قبل أن يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب. ويمكن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب من خلال إتباع الخطوات التالية: