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عمر شويل - جدة كم يستغرق الرد على طلب زيارة عائلية عبر وزارة الخارجية السعودية هو ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين بالمملكة. وذلك بعد أن أتاحت الوزارة إمكانية الحصول على خدمة طلب تأشيرة عائلية محددة بمدة زمنية لأحد الأقارب من المواطنين المغتربين المقيمين بالسعودية. حيث يسمح الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية اتمام طلب زيارة عائلية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى عبر النت. وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تحرص الحكومة السعودية على اتمام الخدمات الكترونيا، للحفاظ على سلامة المواطنين.
كم يستغرق الرد على طلب الزيارة العائلية
بعد تقديم طلب زيارة عائلية يجن الانتظار بين يوم إلى ثلاثة أيام قبل أن يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب. ويمكن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط وزارة الخارجية السعودية.
- النقر على طلب مقدم لوزارة الخارجية.
- الولوج إلى صفحة خدمات التأشيرات.
- أدخل بيانات الطلب بكتابة رقم الهوية.
- أكتب رقم الطلب، وهو عبارة عن الرقم الموجود على طلب الزيارة.
- ويكون نفس الرقم المطبوع على إيصال دفع رسوم التصديق التي تمت في الغرفة التجارية.
- اكتب رقم السجل، رقم الإقامة الخاصة بك، أو بالشخص المتقدم بالطلب.
- أكتب رمز التحقق في الصورة التي أمامك.
- اضغط على استعلم.
- يظهر أمامك حالة الطلب، عند القبول تجد مكتوب، تم التصديق على الطلب.
- أعلى الصفحة تجد رقم وتاريخ الطلب ورقم الإقامة.
- يتم ذكر سبب الزيارة بعد التصديق على الطلب.
- ويجب التأكد من أن قمت بالتصديق على من خلال دفع الرسوم عبر أحد مكاتب الغرفة التجارية.
- في حالة لم يتم تصديق الطلب، بسبب عدم زيارة أحد مكاتب الغرفة التجارية لدفع الرسوم، يظهر أمامك الطلب بدون العنوان الخاص به.
- ويعني ذلك أنه قد تم تصديق الطلب ولكن يحتاج إلى إنهاء التصديق.
- قم بطباعة الطلب، وتوجه إلى مكتب الغرفة التجارية لسداد الرسوم، وانتهاء التصديق.
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