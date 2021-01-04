نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 38 دفعة شهر يناير 2021 وخطوات الاستعلام عن الأهلية للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين بالمملكة معرفة تفاصيل صرف حساب المواطن الدفعة 38 دفعة شهر يناير والمُقرر صرفها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن أعلن البرنامج عن نتائج الأهلية للمواطنين الذين تم قبولهم لصرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن من المستفيدين بالدعم، وأوضح المسؤولين عبر الصفحة الرسمية لحساب المواطن أنه يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج وإتباع الخطوات اللازمة لمعرفة حالة القبول أو الرفض، وذلك في حالة تغيير نتائج الأهلية للمواطنين المُستحقين بالدعم فعليًا.

حساب المواطن الدفعة 38

أوضح دعم حساب المواطن منذ أيام قليلة ظهور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 38 حساب المواطن، وأشار أنه يمكن لجميع المستفيدين والتابعين للدعم التعرف على النتائج الخاصة بالأهلية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

الضغط على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

كتابة الاسم وكلمة المرور والرمز المرئي لتسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة حسابي ثم نتائج الأهلية.

سوف تظهر نتيجة المواطن المُسجل سواء بمستحق للدعم أو غير مستحق.

في حالة ظهور عدم الاستحقاق يمكن للمواطن الاعتراض على نتائج الأهلية من خلال الضغط على أيقونة الاعتراض.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني قد أوضح أنه يمكن للمواطنين الاعتراض على الدعم في حالة عدم ظهور الأهلية أو الاختلاف في قيمة الدعم أو عدم إثبات الأهلية أو الاستقلالية في موعد أقصاه 90 يوم، ويكون ذلك عن طريق رفع بعض الاثباتات للاستقلالية وهي “عقد موحد للإيجار، صك ملكية للسكن، إثبات سكن جامعي أو أي من المعاهد”، بشرط أن يكون المُستند باسم المُتقدم لاثبات الاستقلالية.

شروط صرف حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن الذي تم إطلاقه من المملكة بغرض مُساعدة الأسر الأكثر حاجة إلى الدعم من المواطنين نظرًا للتغيرات الاقتصادية التي مرت بها المملكة مُؤخرًا سعيًا وراء تحقيق رؤية المملكة الجديدة 2030، أن هناك عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في المواطنين من أجل القبول في الدعم، ومن بين تلك الشروط :

أن يكون المواطن سعودي الجنسية باستثناء ابن أو ابنة المواطنة أو الزوجة الغير سعودية.

أن يكون الشخص مُقيم في المملكة بشكل كامل ولا يقيم خارجها، ولذلك على الأقل لمدة أكثر من تسعين يوم في آخر عام قبل التقديم.

ألا يزيد الراتب الخاص للمتقدم عن 10 آلاف ريال.

ألا يكون المُتقدم مقيم في أي من دور الإيواء أو السجن.

ألا يكون لدى المتقدم أي دخل إضافي.

ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري داخل أو خارج المملكة.

توقيت صرف حساب المواطن الدفعة 38

يتسائل العديد من المواطنين لمعرفة الموعد المُحدد لنزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر يناير الحالي 2021، وأوضح المسؤولين أنه من المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن الدفعة 38 يوم الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري، علمًا بأنه يتم صرف الدعم دائمًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، من الممكن أن يتقدم هذا الموعد يومًا أو يتأخر يومًا في حالة كان اليوم المُحدد للصرف إجازة رسمية.

طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حالة كان هناك أي مُستندات تفيد إثبات الاستقلالية فأنه من الممكن إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة من أجل الاستفادة من الدعم، وجاء ذلك ردًا على تساؤلات المواطنين حول كيفية إضافة الأبناء للبرنامج، وجاء الرد من البرنامج مُوضحًا :

“في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، ولا تتم الإضافة تلقائيًا.

حيث أوضح القائمين أنه بإمكان رب الأسرة إضافة الأبناء وذلك عن طريق خطوات بسيطة وهي :