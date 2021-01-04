نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب إسقاط قرض الراجحي أو أي بنك سعودي أخر من الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب إسقاط قرض الراجحي من الديوان الملكي السعودي؛ حيث يتواجد في بنك الراجحي السعودي خدمة إعفاء مصرف الراجحي الي المواطنين السعوديين وذلك بشروط محددة تتم مراجعتها من الديوان الملكي السعودي بعد تقديم خطاب بشير الي ذلك الأمر، فكما نعلم جمعين أن مصرف الراجحي من أشهر المصارف المتواجدة في أراضي المملكة العربية السعودية لدي المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين والوافديين في المملكة، وذلك لما يقدمه مصرف الراجحي للمقيمين أيضاً مثلهم كمثل المواطنين السعوديين في الحصول علي خدمات المصرف باستثناء بعض الخدمات والمنتجات التمويلية المُقدمة من البنك.

يتميز مصرف الراجحي بأنه يقدم العديد من التمويلات الشخصية المُتفقة اتفاقاً كاملاُ مع ضوابط وأحكام شريعة الدين الإسلامي الحنيف، فقد يقدم المصرف تمويل شخصي بدون تحويل راتب شهري وبدون كفيل، ويقدم مصرف الراجحي تمويل مُخصص الي الفئة محدودة الدخل الشهري ويتمثل في تمويل شخصي براتب 2000 ريال فقط وبدون كفيل وقد تتناسب الشروط المتوفرة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشخص المتقدم.

إعفاء بنك الراجحي لجميع المواطنين

مصرف الراجحي من أقوي المصارف السعودية، وذلك لما اكتسبه في الآنة الأخيرة من ثقة عملائه، فقد يقدم المصرف اعفاء مصرف الراجحي وهي تخص إعفاء المقترضين من تسديد رسوم بطاقات الصرافة، ويشمل إعفاء الراجحي بدل فاقد وبدل تالف وأيضاً الإصدار والتجديد مع العلم أن مصرف الراجحي السعودي شدد بالتأكيد علي عدم السماح بتنفيذ الخصم اليدوي، فقد يتمكن العميل الراغب في الحصول علي الإعفاء من إرسال خطاب الي الديوان الملكي لطلب إسقاط قرض لا يقدر علي سداد أقساطه من مصرف الراجحي أو أي بنك أخر، أ, أن يقوم العميل بتنفيذ تلك الخطوات وبشروط محددة يجب توافر، فقد يتم طلب إعفاء مصرف الراجحي بالخطوات التالية: