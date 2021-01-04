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عمر شويل - جدة كشف الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع التغريدات ” تويتر” عن موعد تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، ليكون يوم الأحد الموافق 21 \ 1 \ 1443هـ، الموافق 29 \ 8 \ 2021م ، مشيرا إلى أن وزارة التعليم قد أصدرت تعميم إلى كافة المدارس الابتدائية سواء الحكومية أو الأهلية، والمدارس المختصة بتحفيظ القرآن، والمعاهد التي تقدم برامج التربية الخاصة إضافة الى المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، بضرورة القيام بمساعدة أولياء أمور الطلبة المستجدين الذين قد يواجهون صعوبة في عملية تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي، في الوقت نفسه فقد صرح السحاب الرسمي عن أن الوزارة قد وضعت شروط قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد نوضحها لكم من خلال السطور التالية.

ما هي شروط قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي؟ التعليم تجيب

وقد سمحت وزارة التعليم لولي الأمر أن يقوم بالتسجيل لكلا من: الطلبة السعوديين شرط أن يكون لديهم سجل مدني، وللطلبة غير السعوديين شرط أن يكون لديهم إقامة نظامية، وللطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي ، في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، طبقا لعدد من الشروط المحددة، لهذه الحالات :

أولا : الطالب أو الطالبة من أكمل ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي ، أو أقل بتسعين يومًا (لمن كان تاريخ ميلاده 23 /4/1437 هـ الموافق 2/2/2016 أو قبل ذلك).

ثانيا : الطالب أو الطالبة من تقل أعمارهم عن ست سنوات بحوالي 180 يوم ( لمن كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من: 24/4/1437 هـ، الموافق 3/2/2016 م، إلى 25/7/1437 هـ، الموافق 2/5/2016 م).

أما عن الشروط التي وضعتها وزارة التعليم لقبول الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، فهي كالتالي :

أن يقدم ولي الأمر شهادة موثقة من قبل روضة للأطفال ، تؤكد التحاقه بها مدة لا تقل عن فصلين دراسيين

أن يقدم ولي الأمر الاستمارة النمائية، وهي استمارة ثبت أن الطالب يتقن كافة المهارات النمائية

أن يقدم ولي الأمر توصية معتمدة من قبل معلمة الروضة تؤكد قدرة الطالب بالتقديم المبكر في الصف الأول الابتدائي.

يشترط أن تكون روضة الأطفال التي التحق بها الطفل، واحدة من :

روضة حكومية روضة أهلية تتبع الى وزارة التعليم روضات المدارس العالمية روضات المدارس الأجنبية روضات المدارس الأهلية التي تقدم البرامج الدولية المرخصة من قبل وزارة التعليم.

أما في حالة كانت الروضة التي التحق بها الطفل من خارج المملكة، فيتم تطبيق كافة الشروط التي وضعتها وزارة التعليم لقبول الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، على الطالب المستجد بالإضافة إلى ضرورة أن يقوم الملحق الثقافي السعودي بالتصديق على كافة المستندات و الوثائق التي يقدمها ولي الأمر ، و يمكن أيضا للسفارة السعودية في بلد الدراسة أن تقوم بالتصديق عليها.

وقد أشارت وزارة التعليم كافة الشروط السابقة التي وضعتها الوزارة يتم تطبيقها على كلا من الطلاب السعوديين والطلاب غير السعوديين في جميع مدارس التعليم العام سواء الحكومية أو المدارس الأهلية ( المختصة بتحفيظ القرآن، برامج التربية الخاصة) والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

من ناحية أخرى فقد طالبت وزارة التعليم جميع الإدارات التعليمية، بضرورة العمل على التأكد من إضافة كافة الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية الى نظام نور.

أما عن الإدارات المدرسية فقد وجهت إليهم وزارة التعليم ، توجيهات بمراجعة كافة البيانات التي جاءت في ملفات الطلاب المستجدين بشكل دوري والعمل على استبعاد كل من لا ينطبق عليه شروط وقواعد التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد.