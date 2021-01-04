نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حساب مواطن يعلن نتائج الأهلية لدورة38 لشهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد حساب مواطن يعلن نتائج الأهلية لدورة38 لشهر يناير، حساب مواطن هو احد برامج الدعم الحكومي التي تقدمة المملكة العربية السعودية إلى المواطنين لتقديم افضل الخدمات والمساعدات، وتوفير حياة اجتماعية افضل إلى اسر السعودية، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها حساب مواطن، من خلال التسجيل عن طريق البوابة إلكترونية والرابط الخاص بالبرنامج وإرفاق المستندات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات.

حساب مواطن التابع لوزارة البشرية التنمية الاجتماعية، يعمل على توصيل الدعم إلى من يستحقه بشكل مادي إلى المستنفدين، يتم البحث دائما وبشكل متكرر من المسجلين بحساب مواطن على موعد صرف حساب مواطن، ويتم البحث في الفترة الحالية عن مشكلة تواجه العديد من المسجلين والمستنفدين من حساب مواطن عن توقف الحساب ولا يستطيع أضافه إرفاقات وليستطيع تسجيل البيانات لنزول حساب مواطن وإيقاف الحساب نستطيع عبر موقع ثقفني أن نقدم لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين2021.

نتائج الأهلية لدورة38 لشهر يناير

تم الإعلان من قبل حساب مواطن عن موعد نتائج الأهلية لدورة38 لشهر يناير كما اكد على يجب التحقق من الأهلية من خلال الموقع إلكتروني الخاص بالحساب، وتم التأكيد انه تم تطبيق بعض القواعد والضوابط التي تخدم جميع المستنفدين، ويمكن لكل من يرغب في التواصل مع برنامج حساب مواطن يمكن التواصل من خلال رقم الدعم الخاص بحساب مواطن، كما تم التأكيد والإعلان الرسمي عن موعد صرف دفعة38 من حساب مواطن، سيتم في 10/1/2021، اليوم العاشر من شهر يناير يوم الأحد في موعدة الرسمي، كما تم الإعلان مسبقا والتحذير بانه يجب على جميع المستنفدين يجب تصحيح البيانات الخاصة بهم والاعتراض على قرار حرمان البعض من الدعم يجب الاعتراض خلال 90 يوم ولا سيتوقف الحساب الخاص بهم وتلك ما تسبب في وجود مشكلة عند الكثير ما سبب توقف الحساب وعدم استطاعته تحديث البيانات هو عدم الاعتراض في الموعد المحدد خلال 90 يوم، ويجب على جميع المستنفدين قبل صرف الدعم الدخول على الحساب وإرفاق بعض الإثباتات وتلك نتيجة تحديث الضوابط التي أدت إلى انخفاض الدعم.

المستندات المطلوبة لتحديث البيانات.

عقد أيجار. صك ملكية السكن. أثبات سكن جماعي، أو معاهد، أوجامعات.

ويجب التسجيل قبل موعد صرف الدعم يوم10/1/2021، كما تم التأكيد من قبل حساب مواطن انه لا يحق للجهات التمويلية سحب المبالغ التي يتم إيداعها من برنامج حساب مواطن وعند مخالفة يمكن في تلك الحالة رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي.

موعد صرف راتب المتقاعدين2021

يتم البحث بشكل مكثف عن كم الباقي على راتب المتقاعدين، لعام1442/2021 سنعرض لكم تاريخ نزول الراتب للمتقاعدين.

راتب المتقاعدين لشهر يناير/جمادى الأول سيتم نزول الراتب في موعد(25/12021-12/6/1442).

راتب المتقاعدين لشهر فبراير/جمادى الأخر سيتم نزول الراتب في موعد(25/2/2021-13/7/1442).

راتب المتقاعدين لشهر مارس/ رجب سيتم نزول الراتب في موعد(25/3/2021-12/8/1442).

راتب متقاعدين لشهر أبريل/شعبان سيتم نزول الراتب في موعد(25/4/2021-13/9/1442).

راتب المتقاعدين لشهر مايو/رمضان سيتم نزول الراتب في (25/5/2021-13/10/1442).

راتب المتقاعدين لشهر يونيو/شوال سيتم نزول الراتب في(24/6/2021-14/11/1442).

راتب المتقاعدين يوليو/ذو القعدة سيتم نزول الراتب في(25/7/2021-15/12/1442).

راتب المتقاعدين في أغسطس/ذو الحجة سيتم نزول الراتب في(25/8/2021-17/1/1443).

راتب المتقاعدين في سبتمبر/محرم سيتم نزول الراتب في (26/9/2021-19/2/1443).

راتب المتقاعدين في أكتوبر/صفر سيتم نزول الراتب في(25/10/2021-19/3/1443).

راتب المتقاعدين في نوفمبر/ ربيع الأول سيتم نزول الراتب في(25/11/2021-20/4/1443).

راتب المتقاعدين في ديسمبر/ ربيع الأخر سيتم نزول الراتب في (26/12/2021-22/5/1443).

ويتم أيضا البحث عن موعد نزول راتب حساب مواطن، حساب مواطن يقدم جميع الخدمات مجانية دون دفع أي رسوم من خلال الموقع إلكتروني الخاص به، ولا يوجد مكاتب خاصة لتقديم طلبات لتسجيل في حساب مواطن، بيتم التسجيل من خلال البوابة إلكترونية التي تقدم جميع الخدمات، ويمكن الاتصال في حالة الاستفسار أوالشكوي يمكن الاتصال 19912، موعد حساب مواطن يعلن نتائج الأهلية لدورة38 لشهر يناير، وموعد صرف راتب المتقاعدين عبر موقع ثقفني.