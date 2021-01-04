موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات بالمملكة جمادى الأولى 1442هـ

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عمر شويل - جدة موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات بالمملكة، هو ما شغل أغلب مواطني المملكة، وذلك بسبب كونها أول دفعة للسنة الميلادية الجديدة 2021م، إضافة لكثرة الإشاعات حول تغيير ميعاد صرفها، وهو أمر عار تمامًا من الصحة، فالبرغم مما تمر به المملكة السعودية من جائحة، وتحديات اقتصادية في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، إلا أن القائمين على شؤون المملكة نفوا تمامًا شائعة تغير موعد صرف حساب المواطن، بل وتعمل المملكة بكل جهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين ورؤية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على توفير حياة كريمة للمواطن، ويتضح ذلك جليًا وفق خطة رؤية 2030م، والتي تهدف أن تجعل المملكة نموذج عالمي ناجح ورائد في جميع المجالات، وعلى رأسها راحة المواطن وتلبية جميع احتياجاته.

موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات بالمملكة

وبناء على أحدث القرارات بالمملكة العربية السعودية، فقد تقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة 38 من حساب المواطن، بتاريخ 10 يناير القادم عام 2021م، الموافق يوم الأحد، وهو التاريخ المحدد الرسمي، للصرف والإيداع لكافة المستثمرين، فقد تقرر صرف البدل بشكل مستمر ودوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع اختلاف اليوم في حالة وجودة عطلة نهاية الأسبوع، فقد يتم الصرف في يوم قبله أو يوم بعده.

شروط الصرف وفق برنامج حساب المواطن بالمملكة

وقد حدد البرنامج الحكومي المتطور حساب المواطن، عدة شروط ينبغي توافرها لاستحقاق الدعم، نذكرها كالتالي:

أن يكون الموطن سعودي الجنسية، مع كون ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية استثناء من ذلك.

أن يكون المستفيد من حساب المواطن ، حامل لبطاقات التنقل.

عدم دخول المستفيد إلى أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن تكون إقامة المستفيد بالمملكة بشكل دائم، أي ألا يكون قد أقام خارج المملكة السعودية في العام الماضي أكثر من 90 يوم.

ألا يكون للمستفيد سجلات تجارية، حتى لا يتم رفض طلبه.

في حال يكون المستفيد مدعم من منظومات أخرى، لا يقبل طلبه.

يجب أن تنطبق البيانات المقدمة مع بيانات الجهات ذات العلاقة بالمستفيد، فالاستحقاق يعتمد بشكل أساسي على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، واختلاف أعمار التابعين الأقل من 18 عام أو الأكبر.

يدعم حساب المواطن الأفراد الأكثر احتياجًا للمال.

يقبل طلب المرأة السعودية المطلقة والأرملة، في برنامج حساب المواطن.

يقبل طلب ذوي الإعاقة، وغير قادرين على العمل ولا يوجد مصدر لإعالتهم.

برنامج حساب المواطن رؤية متطورة هدفها حياة كريمة للمواطن السعودي

وقد تم تدشين البرنامج الحكومي المتطور وإطلاقه، في شهر ديسمبر من عام 2017م، والذي كان على رأس قائمة أهدافه كما ذكرنا سابقًا راحة المواطن السعودي بالمملكة، وتخفيف الأعباء عليه، وتوفير حياة كريمة له، عن طريق دعم مادي شامل للأسر الغير مقتدرة، وذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط، لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم من مأكل ومشرب ومسكن وغيرها من الأمور الحياتية الهامة، وقد بلغ إجمالي مبلغ الدفعات المقدمة من برنامج حساب المواطن، حتى الدفعة الخامسة والثلاثين، إلى 82.5 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 22 مليار دولار أمريكي.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 لشهر فبراير2021م

وبناء على ما تقرر من مستجدات بشأن حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية لعام 2021م، يأتي صرف حساب الدفعة التاسعة والثلاثين، لشهر فبراير القادم، يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر فبراير 2021م، وهو الموافق 28 جمادى الثاني لعام 1442هـ.