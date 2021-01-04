“العدل” تعلن تفاصيل إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من المتقدمين للمسابقة الوظيفية

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة العدل إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من المتقدمين والمتقدمات للمسابقة الوظيفية للعام الحالي 1442، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1442/06/04هـ.
وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمدعوين لغرض الدخول إلى موقع الوزارة وطباعة بطاقة دخول المقابلة التي تحتوي على موعد المقابلة ومكانها.
وأبانت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن المدعوين لإجراء المقابلات للدفعة الثالثة بتاريخ 1442/6/25.
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