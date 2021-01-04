‏”المواصفات” تحدد اشتراطات الطلاء المستخدم في الأدوات ‏الملامسة للغذاء

بلادي – الرياض :

حددت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الاشتراطات ‏اللازمة للطلاء المستخدم في الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، ‏بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.‏

وتضمنت المواصفات أن يكون الطلاء أو الحبر المستخدم من ‏المواد المسموح بها غذائيًا، مع إبعاد مكان الطباعة قدر الإمكان ‏عن الجانب والسطح الملامس للغذاء.‏

‏ وشددت الهيئة على ألا تنقل مكوناتها إلى المواد الغذائية بكميات ‏يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر، بالإضافة لتوفير تقييم ‏للمخاطر حال وجود نشاط سمي لمواد الطلاء.‏