‏”المواصفات” تحدد اشتراطات الطلاء المستخدم في الأدوات ‏الملامسة للغذاء

بلادي – الرياض :
حددت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الاشتراطات اللازمة للطلاء المستخدم في الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وتضمنت المواصفات أن يكون الطلاء أو الحبر المستخدم من المواد المسموح بها غذائيًا، مع إبعاد مكان الطباعة قدر الإمكان عن الجانب والسطح الملامس للغذاء.
وشددت الهيئة على ألا تنقل مكوناتها إلى المواد الغذائية بكميات يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر، بالإضافة لتوفير تقييم للمخاطر حال وجود نشاط سمي لمواد الطلاء.
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