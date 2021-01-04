‏”الشؤون البلدية”: إطلاق 5 سياسات لحوكمة بيانات القطاع ‏البلدي

بلادي – الرياض :

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، ‏اليوم (الإثنين) 5 سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي، بهدف ‏رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين ‏الجهات الحكومية.‏

وشملت السياسات الجديدة، تصنيف البيانات ومشاركتها مع ‏الجهات المعنية، وحماية البيانات الشخصية ونشر المسموح منها، بالإضافة لتوثيقها.‏

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق هذه السياسات، يهدف لرفع ‏مستوى وجودة وجاهزية البيانات، ما يساهم في تحسين مستوى ‏الخدمات المقدمة، مع المساعدة في تمكين عمليات اتخاذ القرار.‏