بلادي – الرياض : أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الإثنين) الشخصية الفائزة بجائزة “الاعتدال” في دورتها الرابعة لعام 2020. وأوضح خالد الفيصل خلال حفل أقيم اليوم، أنه فاز بالجائزة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. وتم منح الجائزة للجبير نظير جهوده المميزة في تمثيل المملكة بالمحافل الدولية ارتكازاً على مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية، ودوره في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة المستمدة من قيم التسامح والطرح الفكري والسياسي المعتدل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عادل الجبير يفوز بجائزة شخصية “الاعتدال” للعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.