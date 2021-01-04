“المرور”: ضبط سائق حافلة يقود بسرعة عالية ويتجاوز المركبات على نحو خطر

بلادي – الرياض :

ضبطت الإدارة العامة للمرور، سائق حافلة كان يقود بسرعة عالية في طريق سريع، ويتجاوز المركبات على نحو خطر.

وأوضحت الإدارة أنه تم القبض على السائق، وأحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وكان أحد المغردين نشر مقطع فيديو يظهر الحافلة وهي تسير بسرعة عالية في أحد الطرق وتتجاوز المركبات التي أمامها.