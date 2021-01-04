“الأرصاد” توضح حالة الطقس المتوقعة في العلا خلال انعقاد القمة الخليجية غداً

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، نشرة خاصة عن حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، خلال انعقاد القمة الخليجية الـ41.

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى في حدود 10 درجات والكبرى 21 درجة مئوية، وأن يتراوح الجو من صحو إلى غائم جزئياً.

وأضاف أن من أهم الظواهر الجوية المتوقعة؛ تكون الضباب خلال فترات الليل والصباح الباكر، وأن الرياح ستكون شمالية شرقية وسرعتها بين 12 و30 كلم في الساعة.