لمحبيها.. 6 فوائد يمكن الحصول عليها من البطاطس في هذه الحالة

بلادي – الرياض :

تتمتع “البطاطس” بشعبية رائعة، إضافة لكونها غذاءً مفيدًا وصحياً في حال استبدال طريقة القلي المعتادة بأي من الطرق الأخرى.

ويلفت موقع “هيلث لاين” المختص بالأخبار العلمية والطبية، النظر إلى العديد من فوائد البطاطس للجسم، ونتعرف عليها في النقاط التالية:

مصدر للفيتامينات والمعادن

تعد البطاطس مصدرًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، كالبوتاسيوم والمنغانيز وفيتامين سي والألياف والبروتين، ويمكن تخفيف سعراتها الحرارية، باتباع طريقة بديلة للقلي.

مضادة للأكسدة

البطاطس غنية بمركبات “الفلافونويد” و”الكاروتينات” و”الأحماض الفينولية”، التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، وبحسب خبراء في التغذية، فإن البطاطس أرجوانية اللون تحتوي على ما يقارب ثلاثة إلى أربعة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطس البيضاء.

مصدر للبكتريا المفيدة في الأمعاء

حيث تحتوي البطاطس على نوع خاص من النشاء يعرف بالنشاء المقاوم، وهو نوع لا يتم امتصاصه بالكامل من قبل الجسم، حيث يصل إلى الأمعاء الغليظة، ليصبح مصدرا غذائيا للبكتيريا المفيدة في الأمعاء.

تحسين وضبط السكر في الدم

وفقًا لأبحاث عالمية فإن النشاء المقاوم الموجود في البطاطس يساعد في الحد من مقاومة الأنسولين، الذي بدوره يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم.

غذاء خال من الغلوتين

النظام الغذائي الخالي من الغلوتين هو أحد أكثر أنواع الحمية شعبية في جميع أنحاء العالم، خاصة لمن يعانون الاضطرابات الهضمية، أو حساسية الغلوتين، وتعد البطاطس خالية من الغلوتين، ولذلك لن تسبب أعراضًا هضمية كالإسهال أو الإمساك.

الشعور بالشبع

تبعث البطاطس على الشعور بالشبع والامتلاء، لاحتوائها على بروتين “بي آي 2″، الذي يفرز دهون الكوليسيتوكينين، المعزز للشعور بالامتلاء وحرق الدهون، ما يجعلها مفيدة بالنسبة لمن يتبع نظاما غذائيا يهدف لإنقاص الوزن أو ضبطه، كونها تحدّ من الجوع.