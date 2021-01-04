“الأرصاد”: تنبيهات باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة في عدّة مناطق وأمطار رعدية وأتربة مثارة بأخرى

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأحد) تنبيهات باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة بعدد من المناطق، وأمطار رعدية في أخرى.
وأوضح المركز أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية تشهد سحباً رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة في مكة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء، وفي الرياض والمدينة المنورة حتى السادسة مساء.
وأبان أن بعض المدن بمناطق عسير والباحة وجازان، والشرقية تشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وأن الحالة ستستمر حتى التاسعة مساء، ما عدا في مدن الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية فستستمر حتى الـ4 عصراً.
وأضاف أن مدن الدوادمي وعفيف بالرياض، والخرمة والموية وتربة ورنية بالقصيم، ستشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة، وذلك من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء.
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