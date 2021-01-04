موعد نزول المساعدة المقطوعة الجديد 1442 لشهر يناير 2021 وشروط المستحقين

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عمر شويل - جدة الآن نزول المساعدة المقطوعة الجديد 1442 شهر يناير 2021 وشروط المستحقين حيث ينتظر الأف الأشخاص السعوديين نزول الضمان الاجتماعي عبر موقع الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تقرر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لعده عوامل وأسباب هامة منها الحالة المادية والاقتصادية داخل البلاد والتي يعاني منها الكثير بسبب الظروف الطارئة على المملكة والعالم باسره الناتجة عن أزمة كورونا لتلك الأسباب حرصت حكومة المملكة على أعلان صرف الضمان الاجتماعي لكل مستحقي الضمان وذلك حرصا منها على توفير عيشة طيبة للمواطنين السعوديين من اجل توفير احتياجات الحياة الضرورية ويتم الصرف بناء على ضوابط وشروط موضوعة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي والتي تمكن الشخص المستحق من التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

قامت الوزارة بتحديد موعد الصرف بشكل مسبق حتى يتمكن المواطن من صرفه في الموعد المحدد و موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر الجاري سوف يكون يوم الخميس 14 يناير 2021 الموافق جمادى الاخر 1442 ومن الجانب الاخر نوهت الوزارة على تويتر بضرورة تحديث بيانات المستحقين لدي الوزارة قبل موعد صرف الراتب.

شروط المساعدة المقطوعة

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية المنشأ من أبوين سعوديين.

يجب على متقدم الطلب أن يكون مقيم بالسعودية بالشكل دائم.

يجب على مقدم الطلب أن يكون السن اكبر من 35 عاما.

في حالة إذا كان المتقدم للطلب اعزب فيجب أن يتعدى الراتب الشهري له 3000 ريال سعودي.

في حالة إذا كان متقدم الطلب متزوجا ألا يتعدى الراتب الشهري 8680 ريال سعودي.

يتوجب على مقدم الطلب ألا يكون لديه سجل تجاري وأراضي يملكها.

يجب عدم وجود مقدم الطلب في السجون أو دار الإيواء.

رابط تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي

بناءا على ما تم نشره من قرارات ثابتة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضروري على كل المستفيدين تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم مثل البيانات الخاصة بالاسم والعمر ورقم الجوال وأيضا العنوان وبيانات أفراد الأسرة التابعون وذلك تأكيدا لأفضل الخدمات الجيدة الإلكترونية كما نشرت الوزارة للمواطنين رابط تحديث البيانات والمعتمد رسميا وهو https://hrsd.gov.sa/ كما وفرت الوزارة أيضا رقم موعد 19911 الاستعلام عن كيفيه تحديث البيانات بطريقة صحيحة بدون الوقوع في الخطأ.

ملحوظة. يتم تحديث البيانات مرة واحدة.

وها هنا وصلنا الى نهاية مقالنا قدمنا كل ما يبحث عنه المواطن السعودي عن موعد المساعدة المقطوعة والمدرجة تحت عنوان موعد نزول المساعدة المقطوعة الجديد 1442 لشهر يناير 2021 وشروط المستحقين.