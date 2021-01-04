نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور .. سعر ومواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2021 في السعودية بعد نزولها الشرق الأوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة شيفروليه العالمية في نهاية عام 2019 عن إصدار الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي سيارة شيفروليه تاهو 2021 العائلية ذات الاستخدام المميز والمتعدد في نقل البضائع والركاب أيضاً، ومع قرب إطلاقها في الأسواق سوف نتعرف على سعر ومواصفات سيارة تاهو 2021 في السعودية حيث استطاعت شركة شيفروليه تحقيق تطور هائل في فئة سيارات الدفع الرباعي بإصدار سيارة تاهو 2021 الجديدة كلياً بمواصفات مذهلة في جميع الفئات بداية من التصميم والشكل الخارجي والتركيب الديناميكي والكماليات أيضاً.

مواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2021

إليكم أهم مواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2021 كما يلي:

شاشة ملونة بألوان مميزة بخاصية اللمس.

لوحة عدادات بقطر 8 إنش.

شاشة عرض متميزة رأسية تأتي بحجم تنافسي غير متوفر في أي فئة سيارات أخرى حجمها 15 إنش.

شاشات LCD في المقاعد الخلفية وتعتبر من الجوانب التي تم تطويرها في فئة سيارات تاهو 2021 الجديدة.

سيارة شيفروليه تاهو 2021 مدعمة بنظام متوافق مع أجهزة Apple CarPlay ونظام Android Auto.

السيارة مزودة بعدة منافذ لتوصيل أجهزة الـ USB وقدرة شحن الهواتف لاسلكياً مع خاصية تبريد الشاحن مع دعم جميع أنواع الشواحن باستثناء شواحن LS.

سيارة شيفروليه تاهو 2021 مدعومة بأفضل نظام سلامة وأمان أبرز مميزاته: نظام الرؤية المحيطية ونظام الفرملة التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام تنبيه المشاة الخلفي.

محرك السيارة V8 سعته 5.3 لتر متوفر بأكثر من نوع على حسب نسخة السيارة سواء LS، LT، Z71، بريمير التي يأتي محركها بقوة 355 حصان.

محرك سيارة شيفروليه تاهو 2021 مدعوم بخاصية الإدارة الديناميكية للوقود التي تساعد في الحفاظ على كفاءة وعمر المحرك وهي خاصية جديدة ومتطورة تميزها عن جميع فئات السيارات الأخرى.

التعديلات والتطويرات الجديدة في التركيب البنائي لسيارة تاهو 2021 الجديدة يعتمد على زيادة حيز الركاب وسعة الحمولة ونسب التصميم والشكل الخارجي للسيارة حتى توافق متطلبات محبي سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم ذات الاستخدامات المتعددة.

سعر تاهو 2021

من المتوقع أن يصل سعر سيارة شيفروليه تاهو 2021 بمجرد إصدارها في السوق الأمريكي للسيارات إلى 50000 دولار أمريكي بما يعادل 188600 ريال سعودي شاملة الشحن، بينما من المتوقع أن يبدأ سعر سيارة شيفروليه تاو بنسخة LS متوسطة الإضافات إلى 55 ألف دولار أمريكي بما يعادل 206600 ريال سعودي، وأخيراً سيارة شيفروليه تاهو بريمير موديل 2021 بسعر يصل إلى 63800 دولار أمريكي بما يعادل 239600 ريال سعودي، كل الأسعار سوف تشمل رسوم الشحن إلى السعودية.