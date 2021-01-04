نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 وشروط حساب المواطن للاستحقاق 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38، قد زاد البحث من قبل المواطنين عن الموعد الخاص بالدفعة الأولي للعام الميلادي الجديد 2021، خوفاً من حدوث أي تغيرات خاصة بموعد الدفع والإيداع ،أن برنامج حساب المواطن يلعب دور أساسي في تغير حياة المواطن، بداخل المملكة العربية السعودية، لأنه يوفر لهم دخل شهري ثابت يساعدهم في تلبية احتياجاتهم، ولقد تم التأكيد على عدم التغير في موعد الصرف والإيداع.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

يتم صرف دعم حساب المواطن بشكل دوري، وبشكل منظم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن يختلف موعد الصرف من شهر إلى أخر بسبب الإجازات الرسمية والدينية في المملكة العربية السعودية.

ويتم صرف الدفعة 38 من حساب المواطن في يوم الأحد الموافق 26 من شهر جمادي الأول عام 1442 هجرياً والموافق يوم 10 من شهر يناير.

شروط صرف حساب المواطن 38

حددت المملكة العربية بعد الشروط والضوابط اللازمة، لكي تتمكن من الاستفادة من دعم حساب المواطن بشكل شهري.

يجب أن يكون سن المستفادين من حساب المواطن من عمر 35 عام، ولا يقل عن ذلك.

يجب أن يكون المستفيدين من حساب المواطن، يحملون الجنسية السعودية.

يتم قبول طلب الحصول على الدعم للمرأة السعودية المطلقة والأرملة.

وأيضا يختص حساب المواطن، من يعانوا من الإعاقات الغير قادرين على العمل وليس لديهم دخل.

لا يسمح بقبول من لديهم سجلات تجارية.

ويتم القبول إذا كانت الاستفادة من الدعم، من قبل منظومة أخري.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

يجب لجميع المستفيدين من حساب المواطن والذين تنطبق عليهم الشروط التني تم تحديدها من قبل الحكومة الاستعلام عن موقع صرف الدفعة الجديدة لحساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

عليك الدخول على الموقع الخاص بحساب المواطن الإلكتروني.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيدين.

ثم قم بإدخال الرمز المرشي الظاهر إمامك على الشاشة.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات.

قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

وسيتم إظهار جميع التفاصيل الخاصة بالدفعة القادمة أمامك.

حاسب الدعم المادي الخاص بحساب المواطن

تم إطلاق هذه الحاسبة في جميع المواقع الالكترونية الخاصة بحساب المواطن.

تعتمد هذه الحاسبة على مقدار الدخل الأسري وعدد أفراد الأسرة.

فهي تسهل على المواطنين وتم التأكيد علي إطلاقها في حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن

يمكنك التسجيل من خلال الدخول على الموقع الخاص بحساب المواطن.

قم باختيار خدمة الحاسبة التقديرية.

ثم قم بمليء البيانات التي تظهر لك الخاصة بالتسجيل.

يتم التوضيح إذا كان المستخدم مستقل عن الأسرة أم رب أسرة ولدية أطفال.

ثم قم بالضغط على احسب بعد أن تقوم بتسجيل البيانات المطلوبة.

بعد إرسال رسالة القبول سيتم توضيح قيمة مبلغ الإيداع الخاصة بك.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

عليك الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالتسجيل في برنامج حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على إيقونة تسجيل جديد.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة منك.

( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رقم التحقق).

ثم قم بالضغط علي إيقونة التسجيل.

وسوف يتم إرسال رسالة على الهاتف الجوال الخاص بك الذي تم تسجيله في البوابة بالرقم السري.

تقديم الشكاوى على حساب المواطن

أن المواطنين الذين تم توضيح عدم استحقاقيهم للدعم تم تحديد بعض الطرق التي يمكنهم من خلالها تقدم الشكاوى حتي يتم دعمهم والتوصل لحلها.