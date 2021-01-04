خدمه مديري السعودية.. بالتفصيل طريقة التسجيل بموقع مديري الرسمي التابع لوزارة الصحة

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عمر شويل - جدة خدمه مديري السعودية، تفصيليًا طريقة التسجيل بالموقع الرسمي التابع لخدمة مديري وزارة الصحة السعودية.

تُعد خدمة مديري وزارة الصحة من أهم الخدمات التي أطلقتها الوزارة، وذلك في ظل التطورات الشاكلة التي تشهدها المملكة، حيث تشير المملكة بكافة قطاعاتها على خطى ثابتة نحو التطور التكنولوجي الكامل، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على الطريقة التفصيلية للتسجيل في خدمة مديري السعودية.

الطريقة التفصيلية للتسجيل في خدمة مديري

هناك بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكن لكافة العاملين والموظفين بوزارة الصحة السعودية التسجيل في خدمة مديري، وتلك الخدمة هي:-

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمى مديري الذي أطلقته الوزارة، وذلك من خلال الرابط هنا. عقب تسجيل الدخول يتم الوصول إلى التطبيقات الحكومية عقب ذلك يتم اختيار خدمة مديري الصحة ثم يتم متابعة تسجيل الدخول الى مديري من خلال إدراج بعض البيانات الهامة مثل كلمة المرور واسم المستخدم، هذا بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعامل أو الموظف. سوف يتطلب أيضًا إدراج الوظيفة التي يشغلها الموظف بالوزارة لبيانات مديري. بعد ذلك يتطلب أيضًا أيضا لبيانات مديري كتابة المؤسسة التابع لها الموظف، والتي تكون تابعة لوزارة الصحة السعودية. عقب إتمام كافة الخطوات السابقة بطريقة تفصيلية على مديري، يتم النقر على أيقونة التسجيل. عقب مرور بضع دقائق سوف تصلك رسالة تأكيد نصية من مديري تُفيد قبول التسجيل.

الرابط الخاص بتحميل تطبيق مديري الصحة لأجهزة الأيفون.

إضافة ً إلى الموقع الرسمي الخاص بخدمة مديري الصحة، إلا أن الوزارة لم تكتف بذلك بل قامت بإطلاق خدمة مديري على الجوال بتطبيق يتوافق مع أجهزة الأيفون، وذلك تيسيرًا على العمال والموظفين المندرجين ضمن قائمة عمال وموظفي وزارة الصحة، ويمكن تحميل تطبيق مديري من خلال الرابط هنا.