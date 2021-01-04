نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب بنك البلاد أونلاين 1442 أهم المميزات لفتح حساب جاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتاح لك بفتح حساب بنك البلاد أونلاين من خلال الأنترنت في أي وقت من منزلك بكل سهولة في خلال دقائق دون الحاجة أن تزور أحد الفروع وسوف يقوم أصال بطاقة مدى إليك، في خطوات بسيطة يمكنك تحويل الحوالات المحلية والدولية بسهولة وبسرعه فائقة، يمكنك شحن خط مسبق الدفع، وإصدار فورى لبطاقات مدى، وأيضا تستطيع سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية بشكل أمن وسريع.

فتح حساب بنك البلاد

بسهولة يتم الدخول على حاسبة التمويل الشخصي والعقاري من بنك البلاد، وكذلك كيفية إنشاء حساب بنك البلاد لكي تبدأ عملية فتح حساب يجب أولا أن توثق من خلال منصة أبشر أو من بصمه الأصبع من خلال أجهزة الصراف المدعوم، ويجب التأكد من العنوان الوطني المسجل في البريد السعودي، والتأكد من البريد الإلكتروني ورقم الجوال لاستلام الإشعارات عليهما، لكى يتم فتح الحساب يجب اتباع الخطوات الأتية:

أولا يجب الضغط على الرابط التالي للدخول على فتح حساب ألان.

ثم اضغط علي كلمة البدء.

ثم ادخل رقم الإقامة أو الهوية.

اكتب رقم جوالك.

ثم اختار نوع كتابة التاريخ إذا كان هجري أو ميلادي كما هو مسجل في الهوية.

ثم كتابة تاريخ الميلاد والضغط على كلمة (التالي).

تطبيق بنك البلاد الجديد

يقدم تطبيق بنك البلاد تصميما جديدا وعصريا مع أضافه تحكمات سهلة وسريعه لكى تدير جميع معاملاتك المصرفية في اسرع وقت ممكن، وهذا التطبيق صمم خصيصا لكى يقدم اقصي درجات الراحة للعملاء.

مزايا فتح حساب جاري