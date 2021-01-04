نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 والأستعلام عن شروط الأستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38، حساب المواطن هو أحد البرامج الوطنية التي قدمتها الحكومة السعودية لمواطنيها، بهدف تخفيف أثر ارتفاع بعض الخدمات مثل الطاقة والمياه والكهرباء على حياة الفرد الاقتصادية، ويتم في هذا البرنامج تقديم الدعم للأسر على حسب بعض الشروط والمعايير التي حددتها الحكومة، وهذا البرنامج يستهدف بعض الفئات في المجتمع السعودي وهي السعودي الغير متزوج وأي زوجة لمواطن سعودي وأبناء المرأة السعودية المتزوجة بغير السعودي، وكذلك جميع الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل وكل من يستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي، وأخيراً كل فرد مستقل في سكن خاص به.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

ويمكن لأي مواطن مسجل في حساب المواطن الاستعلام عن الدعم المقدم له عن طريق الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعة حيث يتم الاستعلام عن طريق إدخال رقم الهوية ورقم التحقق، وللعلم فإن الموعد المحدد لصرف الدفعة 38 لحساب المواطن هو العاشر من شهر يناير لعام 2021 م والذي يوافق يوم الأحد، وللعلم فإن موقع حساب المواطن قد توقف عن العمل من شهر مارس الماضي وهذا بسبب بعض التحديثات التي تقوم بها الحكومة السعودية عليه.

الفئات المستحقة لحساب المواطن

وقد تم تقسيم هذه الفئات إلى خمسة شرائح على حسب الرواتب وهذه الشرائح هي الشريحة الأولى تتضمن جميع من تصل رواتبهم إلى8699 ريال سعودي كحد أقصى، والشريحة الثانية تتضمن من تتراوح رواتبهم من 8700 ريال سعودي إلى 11999 ريال سعودي، أما الشريحة الثالثة فتتراوح الرواتب فيها من 1200 ريال سعودي إلى 15299 ريال سعودي، والشريحة الرابعة تتراوح الرواتب فيها من 15300 ريال سعودي إلى 20159 ريال سعودي، أما الشريحة الخامسة التي يتعدى رواتبهم ال 20160 ريال سعودي فهم ليسوا مؤهلين للحصول على الدعم من حساب المواطن.

شروط الأهلية لحساب المواطن

يوجد عدة شروط حددتها الحكومة للحصول على حساب المواطن وهي:

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية ومقيم في أراضي المملكة.

يجب ألا يكون المتقدم من أصحاب المراكز المهمة التابعة للحكومة.

يجب ألا يكون المتقدم مسجون.

كذلك يجب أن تكون جميع البيانات المطلوبة للمتقدم تتوافق مع بيانات الجهة المعنية.

يمكن لجميع المواطنين الذي تنطبق عليهم الشروط السابقة التقديم في برنامج حساب المواطن كأفراد مستقلين، ولكن في حالة أن كان المتقدم ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، فإنه يجب أن يقدم بعض المستندات وهي صك ملكية أو صك لسكن جامعي، كذلك يجب تقديم صك لأحد الكليات العسكرية أو الحربية أو المعاهد، كما يجب أن يتم تقديم فاتورة كهرباء باسم الشخص المتقدم أو عقد إيجار باسمه.

التسجيل في حساب المواطن