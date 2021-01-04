نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن يناير ٢٠٢١ وشروط ومتطلبات التسجيل والأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن في يناير ٢٠٢١ أمر يشغل الكثيرين من الشعب السعودي حيث أن البعض يساوره القلق بخصوص موعد صرف وإيداع المبلغ في شهر يناير وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية من انتشار كورونا المستجد والجهود المضنية التي تبذلها الحكومة السعودية من أجل السيطرة على المرض والحد من انتشاره، الأمر الذي خلق المخاوف في قلوب البعض من تأجيل دفعة يناير وخصوصاً أنها أول دفعة في العام الجديد ولكن حساب المواطن نفى كل هذه المخاوف وأكد على موعد صرف الدفعات وأن الحكومة ملتزمة به من أجل توفير حياة كريمة للمواطن السعودي حيث أن هذا هو هدفها الأول في رؤية 2030.

موعد صرف حساب المواطن في يناير 2021:

تمثل دفعات حساب المواطن حالياً مصدراً رئيسياً في حياة السعوديين وخصوصاً من أصحاب المهن والحرف المختلفة وربات البيوت من العوائل فيمثل المصدر الأساسي في الحصول على احتياجاتهم اليومية والأساسية، ولأن الحكومة السعودية تعمل على تحقيق هدفها الأول وهو توفير حياة كريمة وعادله لأصحاب الدخول البسيطة، الشريحة الأكثر تضرراً من آثار التطوير الاقتصادي الهائل الذي يحدث الآن في المملكة العربية السعودية سواء إن كان هذا الضرر بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فقد أكدت أن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 سوف يكون يوم 10 يناير القادم الموافق 26/5/1442 هجريا.

شروط الأهلية للتسجيل واستحقاق حساب المواطن:

وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الحصول على دعم حساب المواطن بالإضافة إلى تحديد الشرائح التي يستهدفها برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم، وهي كالآتي:

أن يكون المسجل يحمل الجنسية السعودية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة السعودية والزوج أو الزوجة من حاملي الجنسيات الأخري.

أن يكون المسجل من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال آخر 12 شهر.

أن لا يكون المستفيد مقيم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع البيانات المثبتة في الجهات الحكومية، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد بها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الأسر السعودية.

السعودي غير المتزوج.

الأشخاص المستقلين بحياتهم ولديهم سكن خاص من سن 18 سنه فأكثر.

السعوديين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

السعوديين الحاملين لبطاقات بالنقل العام.

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

السيدة المتزوجة من مواطن السعودي.

ويجدر الإشارة أنه تم وضع ضوابط جديدة لشروط حساب المواطن في أبريل الماضي بالنسبة للمستقلين تلزمهم بتقديم ما يثبت استقلالية المسكن متمثل في تقديم أحد المستندات التالية؛

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن إذا كان ملكية خاصة.

إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية وهي؛

إثبات الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات مفصلة عن العمل وبيان الراتب.

معلومات عن الدخل الإضافي، وإذا كان احد المستفيدين من إعانات الدولة الأخري.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن كان لديها عائد شهري ثابت.

بطاقة أحوال لكلاً من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

رقم الحساب البنكي “الآيبان”، ويجب أن يكون الحساب نشط.

أن يكون راتب المواطن المسجل أقل من عشرين ألف ريال سعودي وهذا شرط أساسي للاستحقاق.

تقسيم الفئات المستحقة لدعم برنامج المواطن:

لقد قامت الحكومة بتقسيم المجتمع السعودي إلى خمس شرائح أساسية لتحديد من يستحق الدعم من هذه الفئات ويعتبر هذا التقسيم من الشروط الأساسية للحصول على الدعم وهي كالتالي؛