نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن بالمملكة تعريفه وأهم أسباب إيقاف حسابات المستفيدين منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن بالمملكة، هو برنامج حكومي سعودي، تم إطلاقه في شهر ديسمبر عام 2017م، وهو رؤية متطورة وحديثة من القائمين على شؤون المملكة العربية السعودية، لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة بعد الجائحة، فوضع المسؤولين مصلحة المواطن نصب أعينهم، وقرروا إطلاق البرنامج الإالكتروني والذي من أهم أهدافه حماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، من تأثير التحديات ولإصلاحات الاقتصادية بالمملكة.

برنامج حساب المواطن بالمملكة

وكما ذكرنا في السابق أن برنامج حساب المواطن الحكومي، أنشئ لحماية المواطن السعودي ذو الدخل المنخفض والمتوسط، من تابعيات الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي مباشر يستهدف تلك الفئة المستحقة للدعم، وهم المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط ونذكرهم كالتالي:

المواطن الحامل للجنسية السعودية.

المرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.

المواطن ذي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.

لابد من أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.

وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.

ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.

كما يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

أبرز أسباب إيقاف أو تجميد حسابات المستفيدين من البرنامج بالمملكة

بعد حصول المستفيد على رقم حساب، في برنامج حساب المواطن، ومن خلال البوابة الإلكترونية للموقع، يتم متابعة موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات بالمملكة، من قبل المستفيد لكي يتم له صرف المبلغ المالي المستحق شهريًا، والذي يساعده على تلبية مطلباته هو وأسرته، ولكن قد يلاحظ المواطن إيقاف حسابه من البرنامج وتجميده، ولذلك عدة أسباب نذكرها كالتالي:

عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتحديثها.

التأخر في تقديم الاعتراض على التجميد، خلال الفترة المسموحة والمحددة ب90 يوم، والذي يؤدي إلى توقف الحساب.

كما نذكر أنه لا تؤثر عدم أهلية التابع على أهلية المستفيد، ففي حال كان التابع مسجون، والمستفيد تنطبق عليه جميع الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن، فلا يؤثر ذلك على المستفيد.