نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير قد تم الإعلان عنه بصورة رسمية من قبل المسؤولين عن برنامج حساب مواطن داخل المملكة العربية السعودية، وهذا بعدما تزايدت التساؤلات عن متى ينزل حساب المواطن الدفعة الجديدة وكذلك عن طريقة حساب المستحقات المالية من خلال حاسبة حساب المواطن عبر الموقع الرسمي في الساعات الماضية، لتعلن الجهات المسؤولة بشكل تفصيلي عن مواعيد نزول الدفعة 38 من حساب المواطن ومواعيد إيداع المبالغ في الحسابات الشخصية للمستفيدين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

أكد مسؤولي برنامج حساب مواطن بأن الدفعة الجديدة سيتم إيداعها في نفس التوقيت المحدد لصرف دفعات حساب المواطن للمستفيدين في مختلف أرجاء المملكة، حيث جرت العادة بأن يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وفي حالة كان هذا اليوم يوافق إجازة رسمية أو عطلة سنوية، فإن الجهات المختصة تقوم بتقديم أو تأخير الموعد على حسب ما تراه مناسبًا لمصلحة المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

وخلال شهر يناير الجاري، سيكون يوم العاشر من يناير 2021 يوافق يوم أحد، وهو ما يعني بأن عمليات صرف مستحقات الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن ستتم في هذا الموعد بدون أي تأخير على الإطلاق.

موعد صرف حساب مواطن دفعة 38 بالتاريخ الهجري

يتساءل البعض عن مواعيد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن والتي تعرف باسم “الدفعة 38” بالتاريخ الهجري والذي يتم العمل به داخل الجهات الرسمية وفي الأوراق الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، وبحسب ما تم إعلانه من قبل مسؤولي برنامج حساب المواطن، فإن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن سوف يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال يوم الأحد المقبل 26 جمادي الأول 1442.

حاسبة حساب المواطن 1442 الدفعة 38

تعد حاسبة حساب المواطن من بين الخدمات الإلكترونية المتميزة التي يستفيد منها ملايين المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن وذلك في معرفة بعض التفاصيل الهامة التي تخص قيمة الدعم المادي المقدمة للمواطنين خلال دفعة 38 من برنامج حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية، ولكن من أجل معرفة قيمة الدعم بشكل فعلي يتوجب على المواطن إدخال بعض المعلومات الهامة مثل دخل الأسرة وكذلك عدد أفرادها وبعض البيانات الأخرى التي تساعد حاسبة حساب المواطن في تحديد قيمة الدعم المادي الذي سيتم إيداعها عند موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير 2021.

استعلام أهلية حساب المواطن الدفعة 38

هناك بعض الخطوات التي يتوجب على مستفيدي حساب مواطن القيام بها من أجل الحصول على معلومات حول أهليتهم للحصول على معلومات حول موعد صرف حساب المواطن في دفعته الجديدة خلال الأيام المقبلة، وقد جاءت طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن على هذا النحو التالي: