رئيس بلدية عفيف في زيارة لعدد من المراكز والهجر التابعة للمحافظة

دوت الخليج – عفيف : مسلط جدي الغفيلي

المسؤل بمبادراته وزياراته وإطلاعه بنفسه على سير العمل يعطي انطباع مبشر للأهالي وهذ ما لمسه الأهالي من سكان المراكز والهجر التابعة لمحافظة عفيف من رئيس بلدية عفيف / م. حسين مبارك السبيعي , الذي بادر بنفسه بتلمس احتياجات المحافظة وتوابعها ومتابعة أعمال البلدية فيها , وكانت هذه الزيارات هي في طليعة مهامه وأولياته منذ أن باشر عمله كرئيس لبلدية عفيف كان لنا فرصة حضور زيارته ومرافيقه إلى مركز أبوعشره وكان في مقدمة مستقبليه معرف أهالي أبوعشره

الشيخ تركي بن الغفيلي بن بديد ورئيس المركز الشيخ فهد بن الغفيلي بن بديد ورئيس مركز صحي أبوعشره الأستاذ عبدالله عمر العضياني وقائد مدرسة أبوعشره للبنين الأستاذ مشاري بن معدي وعدد من أعيان و أهالي المركز

وقف بنفسه ومرافقيه من مسؤلي الاقسام بالبلدية على احتياجات المركز ومتطلباته شاهد احد المقابر المتعثر تسويرها

وعدد من الحفريات التى تسبب مخاطر أثناء الأمطار وتحتاج إلى ردم حديقة البلدية التابعة للمركز التى تحتاج لصيانة وتطوير

موقع محرقة النفايات التى لا يتلائم موقعها مع المخططات السكانيه التابعه للمركز .

واستمع بإصغاء واهتمام لملاحظات الأهالي الذين يناشدون العمل على تحسين المركز وإكمال ما تبقى من احتياجاته واعداً ببذل المزيد من العمل على تحقيق ما فيه مصلحة المحافظه ومراكزها وكل ما يختص البلدية من أمور ستكون باذن الله على مستوى تطلعات الأهالي.

بعد نهاية الزياره أخذنا انطباع معرف الأهالي ورئيس المركز الذين اثنيا على هذه الزياره وأكدا أنها تدل على حرص رئيس البلدية

وترزع في الأهالي نظرة التفائل لأن المسؤول الأول يبادر بنفسه ويشاهد بعينه تلك هي رسالة عنوانها السعي نحو تحقيق العمل , لم يركن لتقارير ولم ينتظر خطاب بادر وشاهد بنفسه ,رسائل العمل تصل للأهالي منذ الوهلة الأولى لمباشرة عمله

وهذه الزياره رسالة وبشارة للمحافظة كاملة ولمراكزها وهجرها وقراها , رسالة مفادها أن رئيس بلديتكم يحمل على عاتقه العمل على تحقيق ما يصبوا له المسؤول أو المواطن , وسيكون غد عفيف أجمل ومواكب لرؤية 2030 باذن الله.