‏مطر الصيف…..الكاتب الصحفي/ إبراهيم الريامي

كان يوم جميلاً من أيام الصيف القائض و الجميع في إجازة صيفية حيث اشتداد الحرارة من العلامات البارزة. َثمار النخيل قد أينعت ونضجت فهي هامدة في عذوقها تنتظر الجني كما هو متعارف في أول الصباح مع اعتدال الأجواء وقبل اشتداد الحرارة.كانت الشمس ترسل مع اشراقها وهج من الحرارة المشتعلة وصوت ابي خارج المنزل يقول {الشمس صارجة من السخاين}

ولا يخفف شدة الحرارة إلا تلك المكيفات ومراوح السعف التي كانت تصنعها أمي و(تلهب بها)

لتحرك كتمة الجو الحار في زاوية جلوسها في العريش الخارجي وعذوق النخيل تتدلى بثمارها الناضجة على مدخل العريش. يمضي الصباح سريعاً على الجميع فالكل منشغل في شيء ما يقضي به يومه. فلا يمر اليوم إلا بإنجاز قد يكون صناعة شيء من السعفيات أو (خراف النخيل)

لجني التمور والعوده بالرطب الوفير مما جادت به تلك الباسقات لُنكمِل العمل في تنقيته وفصل المحصول إلى رطب و(سح) وشئ تالف (نفيعة)

نطعم به الأغنام فالرطب يؤكل ويوزع منه على الجيران و (السح) يخزن ليكنز لاحقا ليؤكل في فصل الشتاء. وإذا ماحان وقت الغداء يجتمع الجميع على مائدة واحدة لا تتعدى صحن من الأرز وعليه شيء قليل من اللحم او السمك او الدجاج ونسميه بال(حلى) مع شيء من الصالونة وقد يختلف ال(حلى) إلى عوال(أي السردين المجفف) او قاشع(صغار القرش) او حتى الرز مع الروب كنوع من التغيير

أو كما يسميه الوالد (ترطيب المعدة)

لم يكن في ذلك الوقت ما يسمى حاليا بالأرصاد الجوية ولا بالتنبؤات العددية فالأمطار تأتي بأمر الله وتعطل دون ترقب لها وتكون مفاجأة رعدية بردية غزيرة.

إعتاد عليها كبار السن فقد إرتبطت في أذهانهم بأنها نقمة لفعل قد حدث.

في هذا اليوم بدأ الجو في التغييم وأخذت كتل السحاب تتشكل على رؤس الجبال. ما كدنا ننتهي من تناول الغداء حتى بدأ الرعد يسبح بحمد الله ويتبعه غيث السماء يزداد شدة مع كل مرة يدوي فيها الرعد وتعصف فيها الرياح ويتلوه تساقط شديد لحبات البرد ليكتسي المكان ببياضها البراق. ونسمع صريخ الجميع.. (سيل بو حصى.. سيل بو حصى)

يتخللها صوت أمي عق السفن… عق السفن (السفن هو المنحاز الذي يطحن به البهارات)

لقد تعود كبار السن حين حدوث مثل هذه الأمطار رمي (السفن) خارجاً ظنًا منهم أنها قد تخفف من شدة الأمطار وتساقط حبات البرد.

استمرت هذه العادة أزمانا عديدة. فكان لابد من تنوير كبار السن بأن ذلك امر طبيعي وبقدرة الله تعالى وواجب الدعاء والابتهال في مثل هذه الأحداث.

يتوقف المطر ليصحبه بهجة عارمة في أرجاء الحلة (القرية)

فالجميع خارج المنزل في إنتظار قدوم الوادي فقد كان إنتظار الوديان فرحة لا تضاهيها أي فرحة وكأن الجميع ينتظر إشراق هلال العيد. لتمضي السنين ولا تزال الذكريات مغروسة في الأذهان يستحضرها من جديد وقع المطر.