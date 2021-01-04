” « مشاة سيهات » تقطع 25 كيلو مترًا في 4 ساعات فقط “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات في سابقة هي الأولى من نوعها نجح فريق «مشاة سيهات» بقطع مسافة خمسة وعشرين كيلو مترًا من شاطئ «الغدير » بسيهات إلى شاطئ «الناصرة» في القطيف، وذلك فجر اليوم ذهابًا وعودة.

من جانبه قال رئيس اللجنة الرياضية «حسن مهدى الزواد» ومسؤول برنامج المسافات الطويلة «فؤاد عبد الله مسلم»: إنّ هذه المسافة الكبيرة هي الأولى من نوعها التي ينظمها « مشاة سيهات » منذ تأسيسه في أكتوبر عام 2016م.

وأكد «محمد سعيد آل نصر» على تقديم كافة أشكال الدعم للفريق طوال ماراثون المشي من زجاجات للمياه مع تقديم مختلف أنواع الفواكه والخضروات.

وبدأ الماراثون في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وانتهى في تمام التاسعة والنصف صباحًا.

وبلغ عدد المشاركين فيه خمسة وثلاثون شابًا من «مشاة سيهات» والمدن المجاورة لها

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