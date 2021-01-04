نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق ساند وخطوات ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام ساند هو نظام دعم للمتعطلين عن العمل تم إصداره مؤخرا وذلك لتوفير مبالغ دعم كتعويض عن المرتبات غير المدفوعة الموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب ظروف العمل المتأثرة بفيروس كورونا، ولكن هناك مجموعة من الشروط المحددة من أجل الحصول على دعم ساند حتى تكون واحداً من المستحقين وفي هذا المقال نوضح لكم شروط الحصول على دعم ساند وكذلك خطوات طريقة التقديم للحصول على دعم ساند من الجهة المقدمة له.

شروط الحصول على دعم ساند للمتعطلين عن العمل

حددت وزارة العمل والتنمية البشرية مجموعة من الشروط من أجل الحصول على دعم ساند للمتعطلين عن العمل وهذه الشروط جائت كما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون سن الشخص الذي يسجل بالنظام أقل من سن الستين عام.

أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم النص عليها في قانون العمل داخل نظام ساند، وهذا بموجب المادة رقم 14.

ألا يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أي أنشطة وأعمال خاصة به.

على المشترك في هذا البرنامج أن يلتزم بالأمور التي تم تحديدها له بواسطة وزارة العمل والتنمية البشرية.

• ألا يكون المشترك في البرنامج قد تعرض للفصل من العمل لسبب غير قهري.

أن يكون المشترك في هذا النظام يستطيع العمل.

ألا يكون الشخص الذي يتقدم في البرنامج ترك العمل بحريته.

خطوات التقديم في نظام ساند

يمكنك التقديم في برنامج ساند ضد التعطل عن العمل من خلال اتباع الخطوات التالية: