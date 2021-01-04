نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تطبيقات التوصيل في السعودية وأنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيقات التوصيل في السعودية 1442، بسبب تفشي مرض كورونا في البلاد وخاصةً المملكة العربية السعودية قامت المملكة بفرض حظر تجوال في البلاد وفي خلال هذه الخطة قامت المملكة بإتاحة العديد من تطبيقات التوصيل التي تسمح بتوصيل جميع الطلبات إلى المنازل وذلك في خلال فترات فرض حظر التجوال، في هذا المقال سوف نتعرف على أفضل هذه التطبيقات في المملكة العربية السعودية.

أفضل تطبيقات التوصيل في السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من تطبيقات التوصيل والتي تتميز بسهولة الاستخدام وأيضًا الجودة العالية من خلال الخدمة المقدمة وأثناء وقت الحظر، وتعد هذه هي الوسيلة الفعالة والمثالية التي يجب على جميع المواطنين أن يعتمدوا عليها وذلك للحد من وجود ازدحام في الأماكن التجارية أو الشوارع.

أما الحكومة في المملكة العربية السعودية تسمح لمندوبي توصيل الطلبات للمنازل بالعمل خلال فترات وساعات حظر التجوال، وقامت هيئة الاتصالات والمعلومات بالإعلان عن قائمة بأسماء جميع التطبيقات المسموح لها بالعمل خلال ساعات الحظر وتوصيل الطلبات للمنازل، ومن أهم وأفضل تطبيقات التوصيل في السعودية ما يلي:

تطبيق تمت.

تطبيق زاد.

تطبيق أوبر ايتس.

تطبيق وصل.

تطبيق جاهز.

تطبيق طلبات.

تطبيق نقوة.

تطبيق كرم ناو.

تطبيق شدة.

تطبيق والم.

تطبيق مرسول.

تطبيق ذا تشيفز.

أفضل تطبيقات توصيل طلبات المطاعم

في أثناء فترة حظر التجوال يوجد أوقات فراغ عديدة ولا يجد المواطن شيئًا لكي يقضي عليها، فيكون الحل الأمثل هو الاستمتاع بوجبة جميلة، ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة تطبيقات توصيل طلبات المطاعم ومن أفضل هذه التطبيقات ما يلي:

تطبيق طلبات talabat

يعد تطبيق طلبات من أهم وأفضل التطبيقات التي تنتشر في المملكة العربية السعودية وكما أنه أيضًا من أفضل تطبيقات توصيل طلبات المطاعم في المنطقة العربية، يضم هذا التطبيق أهم قائمة المطاعم التي تقدم أفضل الوجبات، هذا التطبيق يعد مجاني لجميع مستخدميه.

تطبيق Hunger station

يضم تطبيق هانجر استيشن مجموعة متنوعة وكبيرة من المطاعم الشهيرة، يغطي التطبيق الكثير من أنحاء المنطقة العربية والمملكة العربية السعودية.