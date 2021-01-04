نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 وطريقة التحقق من الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو نظام أنشأته الحكومة السعودية لمساعدة أصحاب الدخل المنخفض في المملكة على تحمل تبعات رفع الدعم، بغرض إعطاء الدعم لمستحقيه من أصحاب الدخل المتوسط والدخل الأقل من المتوسط وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتم مراجعة درجة استحقاق كل فئة من فئات المجتمع السعودي من خلال مراجعة مرنة ويتم الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك ومستويات ارتفاع أسعار الطاقة، كما يتيح البرنامج للمشتركين إضافة التابعين لهم ضمن البرنامج، وقد تم العمل بالبرنامج منذ شهر ديسمبر من عام 2017، كما يتطلب الأمر قيام المستفيدين بإجراء تحديثات مستمرة لبياناتهم لمراجعة البيانات من جانب الجهات المسئولة ودراسة درجة أهليتهم للحصول على الدعم من عدمه.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 لشهر يناير2021

منذ انطلاق البرنامج لأول مرة وحتى اليوم يتابع جميع المستفيدين من البرنامج موعد نزول الدعم بصفة شهرية للتغلب على مصاعب الحياة، وسوف يتم توفير مبالغ الدعم لشهر جمادى الأول 1442هـ للاستلام والصرف ابتداءً من يوم الثلاثاء 1442/05/21هـ الموافق 5 يناير 2021.

شروط الأهلية للحصول على الدعم

لكي تكون مؤهلاً للحصول على الدعم يجب أن تتوفر لديك الشروط التي وضعها البرنامج لاستحقاق الدعم النقدي وتلك الشروط هي:

أن يكون المستفيد سعودياً.

أن يكون مقيماً بالفعل داخل حدود المملكة.

أن يكون أفراد العائلة المستفيدين من البرنامج أقارب من الدرجة الأولى.

أن يكون لك حساباً في برنامج الدعم.

أن تكون قد قدمت بيانات الدخل الخاصة بك وعدد أفراد أسرتك.

أن تقوم بعمل تحديث بيانات حساب المواطن الخاص بك بصورة دورية خلال المدة المحددة وهي 90 يوماً حتى لا يتم إلغاء حسابك.

وقد أعلن البرنامج عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ظهور نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021) منذ يوم 2 يناير، وللتحقق من الأهلية قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج.

التسجيل في البرنامج

أما عن إمكانية التسجيل في البرنامج لمستفيدين جدد فقد أوضح البرنامج عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر عن إغلاق التسجيل حالياً، وعدم استقبال أية طلبات جديدة للحصول على الدعم فيما عدا إضافة التابعين، كما نفى الحساب إمكانية التسجيل لمن لم يقوموا بإنهاء تحديث البيانات خلال المدة المسموح بها وهي 90 يوماً، وأنه سوف يتم إغلاق حسابات المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال هذه المدة.

كيفية إضافة تابع في حساب المواطن

توجه إلى الموقع الخاص بحساب المواطن عن طريق محرك البحث.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

قم بالنقر على الخطوط الثلاث الخاصة بالقائمة الرئيسية.

اختر تفاصيل الطب ثم اختر بيانات التابعين.

اختر إضافة تابع، ثم املأ البيانات المطلوبة, نوع التابع ورقم الهوية, تاريخ الميلاد الهجري, وصلة القرابة, والحالة الوظيفية ثم انقر زر إضافة.



قم بالنقر على زر التالي وسوف تظهر لك صفحة الإقرار كما هو مبين بالصورة أدناه قم بالإشارة بعلامة صح بجانب أتعهد وأقر ثم انقر زر حفظ وبذلك تكون أنهيت خطوات إضافة تابع ولإضافة تابع آخر انقر زر التالي وقم بإعادة الخطوات السابقة.



حاسبة حساب المواطن

تساعد هذه الحاسبة المستفيدين على معرفة قيمة الدعم المستحق لهم بعد تحديث بيانات الأسرة، ومن خلال تلك الحاسبة يتم إدخال بيانات الأسرة الطالبة للدعم من حيث قيمة الدخل وعدد الأفراد، ولمعرفة طريقة استخدام هذه الحاسبة اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

انقر أيقونة السياسات.