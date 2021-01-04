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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جدارة لاختبار القدرة المعرفية العامة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تسجيل جدارة لاختبار القدرة المعرفية العامة 1442، نظرًا لأن الاختبار يقيس العمليات والقدرات المعرفية العامة، فسيتم استخدام الاختبار جنبًا إلى جنب مع المعايير والأدوات الأخرى التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لتقييم العمل المتدرج في نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.
عناصر اختبار القدرة المعرفية
وفقًا لأحدث النظرية العلمية “نظرية كارول هورن كاتيل لتصنيف القدرة العقلية” تم اختيار عناصر اختبار القدرة المعرفية العامة 1442 وتحديد مكونات الاختبار يتضمن محتوى الاختيار أربع قدرات رئيسية وهي:
- القدرة اللفظية: وهى تعني القدرة على فهم معاني جميع الكلمات ويتم استخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني التى تكون متضمنة في جملة أو فقرة او نص مكتوب.
- أيضًا يوجد القدرة الكمية التى تكون القدرة على معالجة كافة المعلومات الكمية.
- القدرة الاستدلالية: وهذه القدرة تقوي على التفكير المنطقي عبر تطبيق بعض من قواعد الاستدلال وهى القدرة المكانية والقدرة على التكيف البصري باستخدام جميع الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجسام ثلاثية الأبعاد
توجد قدرة الاستنباطية والاستقرائية هذه القدرة تعمل على البيانات أو المعلومات الرمزية المجودة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.
خطوات تسجيل القدرة المعرفية العامة عن طريق رابط جدارة
حيث أن يجب اتباع خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية العامة كالتالي:
- يجب الدخول أولًا إلى بوابة موقع جدارة من خلال حسابك الشخصي الذي يوجد بالفعل على البوابة.
- ثم قم بالضغط على اختيار “الاختبارات.
- ثم قم بعد ذلك بالضغط على اختيار “اختبار القدرات العامة”.
- قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك في الخانات المناسبة لها.
- بعد ذلك قم بالضغط على اختيار محوسب أو الاختبار الذي يكون ورقي.
- قم بالضغط على اختيار موعد الاختبار الذي يناسبك وقم بتحديد الوقت والتاريخ.
- يجب الضغط على كلمة موافقة.
- ثم اضغط على كلمة تأكيد من أجل تأكيد حجز الاختبار والموافقة عليه.
- نتنقل إلى الخطوة الأخيرة وهى دفع الرسوم الذي تكون بمقدار ” 200 ريال سعودي.
- حيث أن بعد يتم دفع الرسوم لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة مرة أخرى.
- قم بعد ذلك طبع الإيصال الذي يثبت أنك قمت بتسديد الرسوم كاملة.
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