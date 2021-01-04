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عمر شويل - جدة رابط تسجيل جدارة لاختبار القدرة المعرفية العامة 1442، نظرًا لأن الاختبار يقيس العمليات والقدرات المعرفية العامة، فسيتم استخدام الاختبار جنبًا إلى جنب مع المعايير والأدوات الأخرى التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لتقييم العمل المتدرج في نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.

عناصر اختبار القدرة المعرفية

وفقًا لأحدث النظرية العلمية “نظرية كارول هورن كاتيل لتصنيف القدرة العقلية” تم اختيار عناصر اختبار القدرة المعرفية العامة 1442 وتحديد مكونات الاختبار يتضمن محتوى الاختيار أربع قدرات رئيسية وهي:

القدرة اللفظية: وهى تعني القدرة على فهم معاني جميع الكلمات ويتم استخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني التى تكون متضمنة في جملة أو فقرة او نص مكتوب.

أيضًا يوجد القدرة الكمية التى تكون القدرة على معالجة كافة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: وهذه القدرة تقوي على التفكير المنطقي عبر تطبيق بعض من قواعد الاستدلال وهى القدرة المكانية والقدرة على التكيف البصري باستخدام جميع الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجسام ثلاثية الأبعاد

توجد قدرة الاستنباطية والاستقرائية هذه القدرة تعمل على البيانات أو المعلومات الرمزية المجودة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

خطوات تسجيل القدرة المعرفية العامة عن طريق رابط جدارة

حيث أن يجب اتباع خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية العامة كالتالي: