الصالح يتوج الشهارين ببطولة نسور الطرف الاولى للبراعم

دوت الخليج – الأحساء : حسين الحبيب

برعاية رئيس الفئات السنية برابطة فرق الأحياء بالأحساء الاستاذ علي محمد الصالح تُوّج فريق الشهارين ببلدة الشهارين بكأس ولقب بطولة النسور الاولى التنشيطة لفئه البراعم لكرة القدم

وقام الصالح رئيس الرابطة بتسليم قائد الشهارين حيدر الطريبيلي كأس البطولة بعد فوزهم على فريق النسور بالطرف بضربات الترجيح بحضور احمد البديوي الراعي للبطولة من مؤسسة البديوي للمقاولات العامه ونائب رئيس المهرجان للزواج الجماعي الاستاذمحمدالمسعود واعين بلدة مدينة الطرف علي سلمان الشريدة واستاذ علي الطويل واحمدالدواني وعلي الصقر واستاذجاسم الموسى

وحصل خلف الخلف من فريق نسور الطرف على جائزة هداف البطولة، ونال رضا الحلو من فريق الرابيه على لقب افضل لاعب، فيما حصل حسين الضويعن حارس نسور الطرف على لقب افضل حارس في البطولة.

التقينا برئيس الرابطة للفئات السنية الصالح بعد المباراة حيث ذكر لنا بان نسور الطرف خسر البطولة وربح تنظيم البطولة الرائع وقدم المباركة لفريق الشهارين بتحقيقهم للبطولة وانشاء الله نراهم يخدمون اندية محافظة الاحساء والوطن حيث راينا فيهم صفات جميلة الاداء ممزوج بالاخلاق الحميدة

وقال حبيب الدوخي رئيس المنظمة المنظمة بعد انتهاء المباراة شكرا لعلي الصالح لتلبية الدعوة لحضوره وتشرفيه للمباراة الختامية وكذالك اشكر الداعمين لوقوفهم على نجاح البطولة يتقدمهم مؤسسة البديوي للمقاولات العامه ورئيس مهرجان الطرف للزواج الجماعي استاذ عبدالله الاصمخ ومحل السامبا للرياضة

وكذالك اقدم شكري الجزيل للاعلامي حسين الحبيب على ماقام به اعلاميا على انجاح البطولة