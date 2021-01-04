نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سكني" يسجّل حضوره في الحد الجنوبي لخدمة منسوبي وزارة الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خدماته لمنسوبي وزارة الدفاع في الحد الجنوبي، وذلك من خلال إقامة معرض متنقل مشترك بين برنامج الإسكان في وزارة الدفاع و"سكني" ومجموعة سامبا المالية في الحد الجنوبي بين منطقتي جازان ونجران، الذي افتتح الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدور الذي يؤديه برنامج "سكني" ممثّلاً بإدارة الإسكان المؤسسي، التي تعمل على تذليل العقبات وتوفير جميع التسهيلات والخدمات لمنسوبي القطاعات الحكومية المتنوعة بما يمكّنهم من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول عدة، فيما تمثّل الشراكة مع وزارة الدفاع لخدمة منسوبيها واحدة من أهم الشراكات لكونها تُعنى بجميع منسوبي وزارة الدفاع وتعكس التقدير لجهودهم في حماية الوطن.

ويوفّر المعرض مجموعة من الخدمات المتنوعة لمنسوبي وزارة الدفاع، كالتعريف بالقرض العقاري المدعوم ومنتجاته، وأبرز الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج مثل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي لتلبية مختلف الرغبات، كما يتيح المعرض عدداً من المستشارين العقاريين لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية للمستفيدين، وكذلك موظفي الاستحقاق السكني للتأكد من تسجيل منسوبي وزارة الدفاع في موقع وتطبيق "سكني"، وكذلك وجود ممثلي مجموعة سامبا المالية لتقديم العروض الحصرية وجميع الخدمات المصرفية لمنسوبي وزارة الدفاع واستعراض جميع التسهيلات المالية.