نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات مناخية في المملكة السعودية وطقس غير معتدل في مناطق عديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطقس بداية عام 2021 في المملكة العربية السعودية بموجة تقلبات جديدة تشهدها مناطق متفرقة من المملكة السعودية وفقًا لما أوضحه المركز الوطني للأرصاد الجوية، والذي أشار في أخر بيان له إلى هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة الباحة من المملكة السعودية، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية أي إنعدام الرؤية، ويشمل الطقس التنبيه الجديد حتى الساعة الـ 9 مساءً في مدينة الباحة، والعديد من المحافظات الأخرى التي سوف تواجه ذلك الطقس، وتخاطب الجهات المختصة المواطنين مطالبة بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات الأولى من النهار والساعات المتأخرة من الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتغييرات المناخية في السعودية

قد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية التغييرات المناخية التي قد تحدث في الأيام الحالية التي تمر بها البلاد بجانب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تُعاني منه الكثير من دول العالم، حيث أن أهم الظواهر الجوية التي سوف تتأثر بها المملكة السعودية خلال الساعات المقبلة، هي ظهور الضباب بشكل ملحوظ خلال الليل وفترة الصباح الباكر والذي يسبب عدم الرؤية للمواطنين وعلى كل مواطن الحظر، موضحة إلى أن درجة الحرارة العظمى سوف تكون 21 مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية، وأن حركة الرياح فسوف تكون شمالية شرقية بسرعة 12 – 30 كم/س، وحالة السماء فستكون من صحوة إلى غائمة بشكل جزئيًا، مع تأثير الكثير من المناطق لسقوط أمطار من متوسط إلى أمطار غزيرة.

هطول الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق السعودية

كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد متوقعة أيضًا تغييرات الطقس من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح شديدة على منطقة جازان، مشمولة بتأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وظهور ضباب على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وضمد وفيفا وهروب، والعديد المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء السعودية

يبقى الطقس بارداً في مختلف المناطق السعودية،ولكي تتمكن من متابعة الطقس من الموقع الرسمي المركز الوطني للأرصاد، في حين يكون الطقس معتدلاً في أغلب سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض سواحل البحر الاحمر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة بينما تكون جنوبية معتدلة في المناطق الجنوبية وشمالية غربية معتدلة على سواحل البحر الاحمر.